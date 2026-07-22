LatamScaleup fecha acordo com a TIP Brasil

A LatamScaleUP, representante no Brasil da Prudent Technologies, desenvolvedora do middleware que conecta WhatsApp Business aos PABXs e URAs com apenas quatro cliques, fecha acordo com a TIP Brasil. Com essa parceria, a TIP Brasil passa a disponibilizar aos provedores parceiros no Brasil a solução VOYA Direct – plataforma de chamadas comerciais pelo WhatsApp Business –, tornando-se a primeira empresa do segmento de telco voltada a ISPs no país a integrar essa tecnologia ao seu portfólio.

O que é VOYA Direct?

VOYA Direct é a plataforma tecnológica desenvolvida pela Prudent Technologies que permite a integração perfeita do WhatsApp Business Calling com o sistema PABX e a infraestrutura de telecomunicações de qualquer empresa. Projetada para fácil implementação e escalabilidade, a solução já demonstrou sua eficiência em mercados internacionais. Foi adotada, por exemplo, pela MY Republic na Indonésia, uma das maiores operações de WhatsApp Business Calling do mundo. A experiência de uso desse recurso torna a comunicação significativamente mais eficaz, criando um canal rápido, seguro e gravável, além de exibir o logotipo de verificação da empresa e solicitar permissão do usuário antes de concluir a chamada.

"A TIP Brasil, seus clientes e parceiros estão dando um importante passo adiante com uma solução que já se mostrou altamente eficiente em países como Indonésia, Índia e Filipinas, onde milhões de usuários obtiveram canais de comunicação diretos e confiáveis para resolver suas necessidades mais urgentes", afirmou Sergio Abramoff, diretor da LatamScaleup. Além disso, a Prudent Technologies disponibiliza soluções para WebRTC e SDKs para integração com CRMs.

"A parceria une a liderança da TIP Brasil no mercado de provedores de internet à expertise da Prudent Technologies em integração de telecomunicações e WhatsApp Business Calling, viabilizando uma implementação segura e escalável no Brasil", reforça Cristiano Alves, diretor comercial da TIP Brasil.

Ao comentar sobre o lançamento, BJAS Murthy, CEO da Prudent Technologies, afirmou "o Brasil é um mercado estratégico para a expansão do WhatsApp Business Calling na América Latina. Em parceria com a TIP Brasil, estamos combinando nossa experiência global em integração de telecomunicações com a força do ecossistema de provedores locais, viabilizando uma oferta de voz escalável, confiável e pronta para o mercado brasileiro."

A solução VOYA Direct foi idealizada e desenvolvida pela Prudent Technologies, na Índia, com base em sua vasta experiência no fornecimento de soluções avançadas de comunicação e habilitação de CPaaS para operadoras de telecomunicações em mercados internacionais. Com mais de duas décadas de experiência na integração de telecomunicações, a Prudent tem trabalhado em estreita colaboração com o ecossistema da Meta para apoiar operadoras e empresas na implementação de recursos de comunicação de última geração.

Quem é a Prudent Technologies?

A Prudent Technologies é uma empresa global de tecnologia de comunicações com sede na Índia, reconhecida por sua expertise em integrações de nível de telecomunicações, inovação em CPaaS e soluções escaláveis para WhatsApp Business na Ásia e em outros mercados de alto crescimento.

Quem é LATAMSCALEUP?

A LatamScaleup é uma empresa de consultoria internacional que representa empresas estrangeiras nas fases de entrada e expansão nos mercados brasileiro e britânico (Reino Unido/Europa).

Sobre a TIP Brasil

A TIP Brasil é uma empresa nacional, fundada em 2010, líder em soluções completas e inovadoras para provedores de internet (ISPs) no Brasil. A companhia se destaca por oferecer uma plataforma proprietária robusta (Zeus) para a operação de serviços de telecomunicações, permitindo que os ISPs proporcionem uma experiência completa aos seus clientes, como Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), MVNO (Operadora de Rede Móvel Virtual), CFTV IP com IA e PABX OmniChannel. Com mais de 400 MVNOs credenciados, 700 mil SIM cards fabricados, mais de 1 milhão de números fixos ativos e cobertura em mais de 4 mil cidades, a TIP Brasil atende hoje 2 milhões de clientes.

Para mais informações, basta acessar www.tipbrasil.com.br

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