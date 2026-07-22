Quarta, 22 de Julho de 2026
13°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

LatamScaleup fecha acordo com a TIP Brasil

A LatamScaleUP, representante no Brasil da Prudent Technologies, desenvolvedora do middleware que conecta WhatsApp Business aos PABXs e URAs com ap...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/07/2026 às 14h55
LatamScaleup fecha acordo com a TIP Brasil
Sandra Sinicco

A LatamScaleUP, representante no Brasil da Prudent Technologies, desenvolvedora do middleware que conecta WhatsApp Business aos PABXs e URAs com apenas quatro cliques, fecha acordo com a TIP Brasil. Com essa parceria, a TIP Brasil passa a disponibilizar aos provedores parceiros no Brasil a solução VOYA Direct – plataforma de chamadas comerciais pelo WhatsApp Business –, tornando-se a primeira empresa do segmento de telco voltada a ISPs no país a integrar essa tecnologia ao seu portfólio.

O que é VOYA Direct?

VOYA Direct é a plataforma tecnológica desenvolvida pela Prudent Technologies que permite a integração perfeita do WhatsApp Business Calling com o sistema PABX e a infraestrutura de telecomunicações de qualquer empresa. Projetada para fácil implementação e escalabilidade, a solução já demonstrou sua eficiência em mercados internacionais. Foi adotada, por exemplo, pela MY Republic na Indonésia, uma das maiores operações de WhatsApp Business Calling do mundo. A experiência de uso desse recurso torna a comunicação significativamente mais eficaz, criando um canal rápido, seguro e gravável, além de exibir o logotipo de verificação da empresa e solicitar permissão do usuário antes de concluir a chamada.

"A TIP Brasil, seus clientes e parceiros estão dando um importante passo adiante com uma solução que já se mostrou altamente eficiente em países como Indonésia, Índia e Filipinas, onde milhões de usuários obtiveram canais de comunicação diretos e confiáveis para resolver suas necessidades mais urgentes", afirmou Sergio Abramoff, diretor da LatamScaleup. Além disso, a Prudent Technologies disponibiliza soluções para WebRTC e SDKs para integração com CRMs.

"A parceria une a liderança da TIP Brasil no mercado de provedores de internet à expertise da Prudent Technologies em integração de telecomunicações e WhatsApp Business Calling, viabilizando uma implementação segura e escalável no Brasil", reforça Cristiano Alves, diretor comercial da TIP Brasil.

Ao comentar sobre o lançamento, BJAS Murthy, CEO da Prudent Technologies, afirmou "o Brasil é um mercado estratégico para a expansão do WhatsApp Business Calling na América Latina. Em parceria com a TIP Brasil, estamos combinando nossa experiência global em integração de telecomunicações com a força do ecossistema de provedores locais, viabilizando uma oferta de voz escalável, confiável e pronta para o mercado brasileiro."

A solução VOYA Direct foi idealizada e desenvolvida pela Prudent Technologies, na Índia, com base em sua vasta experiência no fornecimento de soluções avançadas de comunicação e habilitação de CPaaS para operadoras de telecomunicações em mercados internacionais. Com mais de duas décadas de experiência na integração de telecomunicações, a Prudent tem trabalhado em estreita colaboração com o ecossistema da Meta para apoiar operadoras e empresas na implementação de recursos de comunicação de última geração.

Quem é a Prudent Technologies?

A Prudent Technologies é uma empresa global de tecnologia de comunicações com sede na Índia, reconhecida por sua expertise em integrações de nível de telecomunicações, inovação em CPaaS e soluções escaláveis para WhatsApp Business na Ásia e em outros mercados de alto crescimento.

Quem é LATAMSCALEUP?

A LatamScaleup é uma empresa de consultoria internacional que representa empresas estrangeiras nas fases de entrada e expansão nos mercados brasileiro e britânico (Reino Unido/Europa).

Sobre a TIP Brasil

A TIP Brasil é uma empresa nacional, fundada em 2010, líder em soluções completas e inovadoras para provedores de internet (ISPs) no Brasil. A companhia se destaca por oferecer uma plataforma proprietária robusta (Zeus) para a operação de serviços de telecomunicações, permitindo que os ISPs proporcionem   uma experiência completa aos seus clientes, como Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), MVNO (Operadora de Rede Móvel Virtual), CFTV IP com IA e PABX OmniChannel. Com mais de 400 MVNOs credenciados, 700 mil SIM cards fabricados, mais de 1 milhão de números fixos ativos e cobertura em mais de 4 mil cidades, a TIP Brasil atende hoje 2 milhões de clientes. 

Para mais informações, basta acessar www.tipbrasil.com.br

Informações para imprensa:

GrupoCASA - (11) 98149-6504 ou (11) 3078-7300

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Milvus
Tecnologia Há 54 minutos

SLA estratégico ajuda empresas com resultados mensuráveis

Especialista aponta que acordos de nível de serviço deixaram de ser exclusividade da área de TI e passaram a influenciar diretamente a experiência ...

 Press Jusratio
Tecnologia Há 3 horas

O "custo invisível" da IA na advocacia: quanto custa checar

A inteligência artificial promete liberar até 240 horas de trabalho por ano, mas parte desse ganho pode desaparecer na conferência de processos, ci...

 SecPower
Tecnologia Há 5 horas

BelEnergy incorpora baterias SecPower ao portfólio

A BelEnergy passou a oferecer baterias de baixa tensão da SecPower para aplicações em projetos solares híbridos, off-grid, backup e autonomia energ...

 Foto gerada por inteligência artificial.
Tecnologia Há 6 horas

A NR-1 muda as regras, mas a transformação é cultural também

Nova regulamentação acelera mudanças na gestão de pessoas e impulsiona soluções voltadas à prevenção e ao desenvolvimento humano.

chat gpt
Tecnologia Há 16 horas

IA pedagógica e alta performance na ExpoEduc

Entre 23 e 25 de julho, a Plataforma AZ de Aprendizagem e a AI4School participam da ExpoEduc 2026, no Centro de Convenções de Natal (RN). As empres...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 18°
16° Sensação
2.72 km/h Vento
98% Umidade
100% (13.94mm) Chance chuva
07h21 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Quinta
18° 11°
Sexta
15° 10°
Sábado
17° 12°
Domingo
20° 11°
Segunda
17° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 19 minutos

LatamScaleup fecha acordo com a TIP Brasil
Justiça Há 19 minutos

Justiça manda prefeitura de São Paulo liberar Uber Moto
Justiça Há 19 minutos

TSE reforça que empresa venezuelana não forneceu urnas ao Brasil
Direitos Humanos Há 19 minutos

Endrick é nomeado embaixador do Unicef no Brasil
Tecnologia Há 54 minutos

SLA estratégico ajuda empresas com resultados mensuráveis

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Ermos” de lembranças
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 -0,32%
Euro
R$ 5,77 -0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 354,035,37 -0,41%
Ibovespa
177,079,70 pts 2.08%
Mega-Sena
Concurso 3034 (21/07/26)
08
28
30
37
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7071 (21/07/26)
06
14
34
38
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3741 (21/07/26)
02
03
04
05
09
11
12
14
15
16
18
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2952 (20/07/26)
03
07
15
17
20
21
23
28
30
46
48
56
60
61
65
69
77
91
92
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2985 (20/07/26)
01
08
18
29
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias