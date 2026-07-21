Após interrupção de internet no último domingo, Mega Net divulga nota oficial

A Mega Net divulgou uma nota oficial após a interrupção do serviço de internet registrada no último domingo (19), durante a final da Copa do Mundo. A instabilidade ocorreu justamente no momento da decisão e gerou grande repercussão entre os clientes atendidos pela empresa.

Em comunicado, a provedora apresentou esclarecimentos sobre o ocorrido e informou as circunstâncias que ocasionaram a interrupção do serviço, além das medidas adotadas para restabelecer a conexão.

Confira a nota oficial da Mega Net:

Mensagem aos nossos Clientes

Prezados clientes,

No domingo, 19/07, enfrentamos uma situação extremamente incomum na história da Meganet Telecom.

Uma falha em um dos principais equipamentos da nossa infraestrutura de rede, responsável por concentrar e direcionar o tráfego de internet para diversas regiões, provocou um período prolongado de indisponibilidade dos nossos serviços.

Para restabelecer o funcionamento de forma segura, foi necessária a realização de uma reconfiguração completa desse equipamento. Trata-se de um procedimento altamente técnico e complexo, que exige diversas etapas de testes, validações e monitoramento para garantir que toda a rede volte a operar com estabilidade e confiabilidade. Por esse motivo, o tempo necessário para a recuperação foi maior do que todos nós gostaríamos.

Durante todo esse período, nossa equipe técnica permaneceu mobilizada de forma ininterrupta, dedicando todos os esforços para restabelecer os serviços com segurança e assegurar que, após o retorno, a rede voltasse a operar dentro do padrão de qualidade que nossos clientes merecem.

Como a ocorrência afetou simultaneamente centenas de clientes, nossos canais de atendimento registraram um volume excepcional de chamadas e mensagens em um curto espaço de tempo. Infelizmente, isso impossibilitou que conseguíssemos prestar o atendimento individual com a agilidade e a atenção que fazem parte do nosso compromisso diário. Pedimos desculpas, também, a todos os clientes que buscaram informações e enfrentaram demora ou não conseguiram contato imediato com nossa equipe.

Sabemos que a internet hoje é muito mais do que um serviço. Ela conecta famílias, possibilita o trabalho, o estudo, o acesso à informação, ao entretenimento e mantém empresas em funcionamento. Temos plena consciência dos transtornos causados e lamentamos profundamente todos os impactos que essa situação provocou.

Ao longo de quase 30 anos de história, a Meganet reafirma, todos os dias, seu compromisso com a qualidade dos serviços, a responsabilidade, a estabilidade da rede e um atendimento próximo, humano e transparente. São esses valores que norteiam cada decisão da nossa empresa e fortalecem, diariamente, a confiança de milhares de clientes em toda a nossa região.

O episódio vivido ontem foi uma situação excepcional, incompatível com o padrão de qualidade que buscamos oferecer diariamente. Não encaramos esse acontecimento apenas como uma falha técnica, mas como uma oportunidade de aprendizado e evolução.

Já iniciamos uma análise completa do ocorrido para implementar melhorias adicionais em nossa infraestrutura, fortalecer ainda mais nossos processos e ampliar nossos mecanismos de prevenção e contingência. Nosso objetivo é tornar a rede cada vez mais resiliente, preparada e segura, reduzindo ao máximo a possibilidade de ocorrências semelhantes no futuro.

A confiança que nossos clientes depositam na Meganet não é algo que consideramos conquistado de forma definitiva. Ela é renovada todos os dias, por meio da qualidade dos nossos serviços, da responsabilidade com que atuamos e da transparência com que enfrentamos cada desafio. É com esse mesmo compromisso que reconhecemos este episódio, assumimos nossa responsabilidade e seguimos trabalhando para evoluir continuamente e oferecer um serviço cada vez mais seguro, estável e confiável.

Sabemos que pedidos de desculpas, por si só, não compensam os transtornos causados. O que podemos assegurar é que transformaremos este episódio em aprendizado, investimento e melhoria contínua. É assim que seguimos escrevendo nossa história: ouvindo nossos clientes, enfrentando os desafios com responsabilidade e trabalhando diariamente para oferecer um serviço à altura da confiança que recebemos de cada família, empresa e comunidade que escolheu a Meganet.

Agradecemos sinceramente pela compreensão, pela paciência demonstrada neste momento e, acima de tudo, pela confiança que vocês depositam em nossa empresa.

Seguiremos trabalhando todos os dias para honrar essa confiança.

Muito obrigado.

Diretoria da Meganet Telecom

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