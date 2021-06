Tenente Portela registra mais 16 contaminações por Covid-19

Na passagem da terça-feira para a quarta-feira desta semana, Tenente Portela registrou mais 16 moradores infectados com o novo coronavírus. Com isso, o número de casos ativos está em 73. Além disso, 19 pessoas esperam o resultado dos exames laboratoriais.

Até o momento, 1.543 portelenses se contaminaram com a Covid-19. Deste contingente, 1.445 já se recuperaram e 25 vieram a óbito devido às complicações ocasionadas pelo vírus.

Quatro domiciliados em Tenente Portela e com a doença diagnosticada ocupam leitos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Santo Antônio (HSA). Outros dois casos suspeitos estão internados na enfermaria.

Desde o começo da pandemia, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS), foram realizados 6.416 testes para detecção do vírus, dos quais, 4.965 pacientes não tiveram a contaminação comprovada.

