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Homem morre após grave acidente entre Redentora e Coronel Bicaco

Fato foi registrado no início da noite deste domingo (19/7)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
19/07/2026 às 22h19 Atualizada em 19/07/2026 às 22h29
Homem morre após grave acidente entre Redentora e Coronel Bicaco
Colisão frontal na ERS-317 envolveu um Ford Fiesta e um Fiat Uno (Foto: Reprodução | Redes Sociais)

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito registrado no início da noite deste domingo (19/7) na ERS-317, entre Redentora e Coronel Bicaco. A colisão frontal envolveu um Ford Fiesta e um Fiat Uno, nas proximidades da antiga Granja da BRF. As informações são do site RD Foco.

A vítima fatal foi identificada como Albino Buchanelli, condutor do Ford Fiesta. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, mas não resistiu aos ferimentos. O homem residia atualmente em Campo Novo – embora tenha morado por muitos anos em Redentora.

No Fiat Uno, que seguia no sentido Coronel Bicaco-Redentora, estavam o motorista e uma mulher que ocupava o banco do passageiro. Ambos sofreram ferimentos graves, porém estavam conscientes durante o atendimento. O condutor ficou preso às ferragens e precisou ser retirado do veículo por equipes de resgate antes de ser encaminhado ao hospital. A passageira foi socorrida por uma ambulância da Prefeitura de Redentora.

Moradores e motoristas que passavam pelo local prestaram os primeiros atendimentos até a chegada das equipes de emergência. Em razão da ocorrência, o trânsito ficou totalmente interrompido por um período, provocando filas nos dois sentidos da ERS-317.

As circunstâncias que provocaram o acidente ainda serão investigadas.

 

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