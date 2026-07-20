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Consultorias buscam crescer sem depender do fundador

Imersão para Consultorias e Serviços acontece nos dias 5 e 6 de agosto, em São Paulo, e reúne empreendedores interessados em estruturar o crescimen...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/07/2026 às 16h58
Consultorias buscam crescer sem depender do fundador
Dalle

Expandir uma consultoria sem concentrar no fundador todas as decisões, vendas e entregas é um dos principais desafios enfrentados por empresas de serviços especializados. Com o objetivo de discutir alternativas para esse cenário, a Auddas realiza, nos dias 5 e 6 de agosto, a Imersão para Consultorias e Serviços, programa presencial voltado a empreendedores que buscam estruturar seus negócios e desenvolver modelos mais escaláveis.

A formação foi desenvolvida para empresários que desejam superar as barreiras da execução e atuar de forma mais estratégica. Embora seja direcionada principalmente a consultorias, também atende profissionais de segmentos como advocacia, contabilidade, consultoria financeira, clínicas médicas, corretagem de seguros, arquitetura e outros negócios baseados em serviços especializados.

Com carga horária de 12 horas, a programação reúne conteúdos sobre a dinâmica de um negócio de consultoria, definição da área de atuação e do perfil do cliente, estruturação do trabalho, modelos de negócio, estratégias de crescimento, modelos de remuneração, planos de partnership e os principais desafios enfrentados por consultorias e empresas de serviços. O treinamento também inclui uma mentoria coletiva em formato de perguntas e respostas (Hot Seat) e um coquetel de encerramento para networking entre os participantes.

A imersão será conduzida por Julian Tonioli, sócio-fundador e CEO da Auddas. Com mais de 20 anos de experiência como empreendedor, fundou uma empresa de automação de equipes em campo que expandiu sua atuação para mais de 18 países antes de ser adquirida pela SAP. Posteriormente, liderou um projeto de varejo eletrônico baseado na aquisição e consolidação de empresas. Em 2014, fundou a Auddas, consultoria especializada em estratégia, governança, gestão e capital, que acumula mais de 400 projetos desenvolvidos em setores como varejo, tecnologia, serviços, agronegócio, construção civil e franquias.

Segundo Tonioli, a proposta da imersão é compartilhar metodologias desenvolvidas ao longo da atuação da consultoria junto a médias empresas, abordando temas relacionados à estratégia, gestão, crescimento e desenvolvimento de negócios.

"O embrião das imersões nasceu dentro da própria trajetória da Auddas. Desde o início, nos propusemos a ajudar negócios de médio porte, frequentemente familiares, a navegar entre os desafios do crescimento, especialmente quando uma estratégia bem executada exige captação de recursos ou leva à necessidade de explorar caminhos inorgânicos, como fusões e aquisições", explica.

Informações e inscrições podem ser feitas pelo link.

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