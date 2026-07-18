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Operação prende mãe e filho por tráfico de drogas na Região Noroeste

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão

Por: Editoria Local
18/07/2026 às 16h20
Operação prende mãe e filho por tráfico de drogas na Região Noroeste
Operação integrada prendeu mãe e filho por tráfico de drogas e posse de arma de fogo com registro de furto (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

Uma operação integrada da Polícia Civil e da Brigada Militar prendeu, na tarde de quinta-feira (16/7), mãe e filho por tráfico de drogas e posse de arma de fogo com registro de furto, em Independência – Município distante 11 quilômetros de Três de Maio.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. No primeiro endereço, os policiais localizaram uma pistola Bersa. O homem que era alvo da diligência não foi encontrado na residência. As informações são do site Paulo Marques Notícias.

No segundo imóvel, os agentes apreenderam 41 buchas de cocaína, uma pistola Taurus com registro de furto em Santa Rosa, um veículo Volkswagen Golf, uma balança de precisão, quatro telefones celulares e materiais utilizados para o fracionamento e a comercialização de entorpecentes.

No local, foram presos F.M.Z., de 53 anos, e o filho, Y.F.Z., de 26 anos. Ambos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com registro de furto.

Concluídos os procedimentos na delegacia, os dois foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

 

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