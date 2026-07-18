Gurias do Yucumã anunciam a contratação da volante Laryssa para o Gauchão 2026

As Gurias do Yucumã Flamengo, de Tenente Portela, confirmaram a contratação da volante Laryssa para a disputa do Campeonato Gaúcho Profissional Feminino de 2026. A atleta chega para reforçar o elenco comandado pela técnica Cássia Souza, dentro do projeto desenvolvido pelo coordenador Ildo Scapini para a competição estadual.

Registrada na Federação Mato-Grossense de Futebol, Laryssa tem passagens por equipes do futebol brasileiro e desembarca no Rio Grande do Sul para integrar o grupo que vem sendo preparado para a temporada. A logística da viagem já foi organizada pelo clube, com as passagens aéreas da capital do Mato Grosso até Chapecó (SC) adquiridas pela coordenadora Amandinha.

A expectativa é de que a volante esteja à disposição para a estreia das Gurias do Yucumã no Gauchão. O primeiro compromisso da equipe será no domingo, 2 de agosto, em São Pedro, Tenente Portela, diante das Gurias de Candiota, na abertura da competição.

Enquanto intensifica os treinamentos, a técnica Cássia Souza segue trabalhando na formação do elenco e também sugeriu mais um nome para atuar ao lado da atleta Valentina. Conforme informou a coordenadora Amandinha, a equipe continua avaliando novas contratações, priorizando jogadoras de alto nível, mas respeitando os limites financeiros do projeto.

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