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Em entrevista á Rádio Província Consul confirma reconstrução do outdoor do Grêmio em Tenente Portela

Em entrevista ao programa Estação Província, Cônsul Gustavo Brunet apresentou as ações que serão realizadas para arrecadar recursos e garantir a instalação de um novo espaço dedicado à torcida gremista.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
16/07/2026 às 10h52
Em entrevista á Rádio Província Consul confirma reconstrução do outdoor do Grêmio em Tenente Portela
(Foto: Jornal Província)

O cônsul do Grêmio em Tenente Portela, Gustavo Brunet, participou na manhã desta quinta-feira (16) do programa Estação Província, apresentado por Andre Eberhardt, na Rádio Província, para detalhar a campanha que pretende viabilizar a reconstrução do tradicional outdoor gremista do município.

Durante a entrevista, Gustavo explicou que o antigo outdoor foi danificado em um acidente e destacou a importância de manter o espaço, considerado um símbolo da presença e da paixão da torcida gremista na cidade.

Para arrecadar os recursos necessários, ele informou que será promovido um jantar beneficente com galeto no dia 24 de julho, no Clube Comercial. O valor da ficha será de R$ 50 por pessoa e o evento terá capacidade para 150 participantes.

Além do jantar, a campanha contará com a venda de uma rifa com mil números, ao custo de R$ 10 cada, e também de adesivos. Conforme Gustavo Brunet, a expectativa é arrecadar entre R$ 12 mil e R$ 15 mil, montante que será destinado à produção e instalação do novo outdoor.

O cônsul também revelou que a organização avalia promover um bingo durante o jantar para ampliar a arrecadação. As fichas para o evento e as rifas já estão sendo distribuídas aos colaboradores e torcedores interessados em contribuir.

Ao final da entrevista, Gustavo Brunet reforçou que o envolvimento da comunidade gremista será decisivo para o sucesso da campanha e para que o tradicional outdoor volte a fazer parte da paisagem de Tenente Portela.


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