Coronel Bicaco promove curso para fortalecer a gestão na pecuária leiteira

Produtores rurais de Coronel Bicaco participaram, no dia 7 de julho, de um curso voltado à gestão da pecuária leiteira. A capacitação foi coordenada pela Sociedade Educacional Três de Maio (Setrem) e financiada com recursos da Consulta Popular.

A abertura contou com a presença de autoridades municipais e representantes de entidades ligadas ao setor agropecuário. Durante o encontro, os participantes acompanharam atividades conduzidas pelo engenheiro agrônomo e doutor Igor Kieling Severo.

A programação foi dividida em dois momentos. Pela manhã, os produtores participaram de aulas teóricas e, à tarde, colocaram os conhecimentos em prática durante visita técnica à propriedade rural de Clairton Sperandei. Também foi oferecido almoço aos participantes.

Ao todo, 16 produtores participaram da capacitação, que abordou temas relacionados ao aumento da produtividade, redução de custos, gestão da propriedade, saúde e bem-estar animal, qualidade do leite, rentabilidade e sustentabilidade.

A combinação entre conteúdo teórico e atividades práticas permitiu a aplicação dos conhecimentos em ambiente real, favorecendo a troca de experiências e ampliando o aprendizado dos participantes.

A Administração Municipal destacou a importância da qualificação para o fortalecimento da produção leiteira no município e reconheceu o apoio prestado pela Emater, que colaborou na mobilização dos produtores, organização das atividades e levantamento de informações sobre o setor.



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