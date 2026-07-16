Quinta, 16 de Julho de 2026
9°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Coronel Bicaco promove curso para fortalecer a gestão na pecuária leiteira

Capacitação reuniu 16 produtores e abordou estratégias para aumentar a produtividade, reduzir custos e tornar a atividade mais sustentável

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Ascom Coronel Bicaco
16/07/2026 às 07h31
Coronel Bicaco promove curso para fortalecer a gestão na pecuária leiteira
(Foto: Divulgação Ascom Coronel Bicaco)

Produtores rurais de Coronel Bicaco participaram, no dia 7 de julho, de um curso voltado à gestão da pecuária leiteira. A capacitação foi coordenada pela Sociedade Educacional Três de Maio (Setrem) e financiada com recursos da Consulta Popular.

A abertura contou com a presença de autoridades municipais e representantes de entidades ligadas ao setor agropecuário. Durante o encontro, os participantes acompanharam atividades conduzidas pelo engenheiro agrônomo e doutor Igor Kieling Severo.

A programação foi dividida em dois momentos. Pela manhã, os produtores participaram de aulas teóricas e, à tarde, colocaram os conhecimentos em prática durante visita técnica à propriedade rural de Clairton Sperandei. Também foi oferecido almoço aos participantes.

Ao todo, 16 produtores participaram da capacitação, que abordou temas relacionados ao aumento da produtividade, redução de custos, gestão da propriedade, saúde e bem-estar animal, qualidade do leite, rentabilidade e sustentabilidade.

A combinação entre conteúdo teórico e atividades práticas permitiu a aplicação dos conhecimentos em ambiente real, favorecendo a troca de experiências e ampliando o aprendizado dos participantes.

A Administração Municipal destacou a importância da qualificação para o fortalecimento da produção leiteira no município e reconheceu o apoio prestado pela Emater, que colaborou na mobilização dos produtores, organização das atividades e levantamento de informações sobre o setor.


■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Fotos: Assessoria de Imprensa / Prefeitura Municipal de São Martinho)
Inclusão Social Há 18 horas

Primeira viagem marca início da utilização de veículo adaptado para acessibilidade em São Martinho

Chevrolet Spin passa a atender cadeirantes, pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e TEA com mais segurança, conforto e inclusão.

 (Foto: Arquivo Fudecitrus/Revista Cultivar)
Greening Há 2 dias

Segundo caso de greening no RS é confirmado em Caiçara e acende alerta na Região Celeiro

Após registro inédito em Palmitinho, doença volta a ser identificada em município vizinho, ampliando a preocupação com a citricultura regional

 (Foto: Divulgação/ Edição Jornal Província)
Região Celeiro Há 2 dias

Região Celeiro contabiliza 431 ocorrências de violência doméstica

A violência cresceu 23,8% na Região Celeiro entre janeiro e junho; ameaças representam mais de 62% dos registros, enquanto Três Passos lidera em números absolutos

 (Foto: Divulgação/ Arquivo)
CPI Há 2 dias

Câmara denuncia falta de resposta da Corsan/Aegea após intimação da CPI sobre testes da água em Tenente Portela

Segundo o Legislativo, a companhia não respondeu à intimação dentro do prazo e também não identificou os responsáveis pelos testes de qualidade da água que deverão prestar esclarecimentos à comissão

 Fotos: Pâmela Gutkoski/Grupo Sepé
RS 344 Há 3 dias

Obras na ponte da ERS-344 provocam congestionamentos e exigem rotas alternativas entre a Região Celeiro e as Missões

Sistema Pare e Siga na ponte sobre o Rio Ijuí causa lentidão e motoristas devem programar viagens

Tenente Portela, RS
10°
Tempo limpo
Mín. Máx. 24°
Sensação
1.7 km/h Vento
88% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sexta
27° 15°
Sábado
27° 19°
Domingo
29° 18°
Segunda
29° 17°
Terça
30° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 23 minutos

Brasil diz que não há justificativas para tarifas impostas pelos EUA
Trânsito Há 45 minutos

Acidente de trânsito é registrado em Ijuí
Capacitação Há 48 minutos

Coronel Bicaco promove curso para fortalecer a gestão na pecuária leiteira
Esportes Há 8 horas

Brasil bate bicampeã olímpica França na Liga das Nações de vôlei
Política Há 8 horas

Crédito do FGTS para Santas Casas é prorrogado até 2030

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,00%
Euro
R$ 5,82 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,025,35 -1,14%
Ibovespa
176,010,90 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 3031 (14/07/26)
20
28
32
35
40
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7066 (15/07/26)
12
14
30
47
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3736 (15/07/26)
03
04
06
07
08
09
11
12
14
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2950 (15/07/26)
00
04
07
09
11
23
25
26
29
36
44
48
64
65
68
73
74
78
83
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2983 (15/07/26)
01
04
13
29
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias