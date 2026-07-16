Enxame de abelhas é encontrado em árvore na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela

Um enxame de abelhas foi encontrado em uma árvore localizada na Avenida Santa Rosa, nas proximidades do Mercado Colono, no lado oposto da via, em Tenente Portela.

Após receber a informação sobre a presença dos insetos, a equipe de reportagem foi até o local para verificar a situação. No entanto, ao chegar, constatou que moradores do entorno já haviam tomado providências para realizar a retirada do enxame.

A presença de abelhas em áreas urbanas pode representar risco para pedestres e moradores, especialmente para pessoas alérgicas às picadas.

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas ou outros incidentes relacionados ao enxame.

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