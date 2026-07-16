Quinta, 16 de Julho de 2026
9°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Enxame de abelhas é encontrado em árvore na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela

Moradores do entorno já estavam providenciando a retirada do enxame.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
16/07/2026 às 14h21 Atualizada em 16/07/2026 às 14h27
Enxame de abelhas é encontrado em árvore na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela
(Foto: Jornal Província)

Um enxame de abelhas foi encontrado em uma árvore localizada na Avenida Santa Rosa, nas proximidades do Mercado Colono, no lado oposto da via, em Tenente Portela.

Após receber a informação sobre a presença dos insetos, a equipe de reportagem foi até o local para verificar a situação. No entanto, ao chegar, constatou que moradores do entorno já haviam tomado providências para realizar a retirada do enxame.

A presença de abelhas em áreas urbanas pode representar risco para pedestres e moradores, especialmente para pessoas alérgicas às picadas.

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas ou outros incidentes relacionados ao enxame.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Jornal Província)
Mobilização Há 4 horas

Em entrevista á Rádio Província Consul confirma reconstrução do outdoor do Grêmio em Tenente Portela

Em entrevista ao programa Estação Província, Cônsul Gustavo Brunet apresentou as ações que serão realizadas para arrecadar recursos e garantir a instalação de um novo espaço dedicado à torcida gremista.

 (Foto: Divulgação Ascom Coronel Bicaco)
Capacitação Há 8 horas

Coronel Bicaco promove curso para fortalecer a gestão na pecuária leiteira

Capacitação reuniu 16 produtores e abordou estratégias para aumentar a produtividade, reduzir custos e tornar a atividade mais sustentável

 (Fotos: Assessoria de Imprensa / Prefeitura Municipal de São Martinho)
Inclusão Social Há 1 dia

Primeira viagem marca início da utilização de veículo adaptado para acessibilidade em São Martinho

Chevrolet Spin passa a atender cadeirantes, pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e TEA com mais segurança, conforto e inclusão.

 (Foto: Arquivo Fudecitrus/Revista Cultivar)
Greening Há 2 dias

Segundo caso de greening no RS é confirmado em Caiçara e acende alerta na Região Celeiro

Após registro inédito em Palmitinho, doença volta a ser identificada em município vizinho, ampliando a preocupação com a citricultura regional

 (Foto: Divulgação/ Edição Jornal Província)
Região Celeiro Há 2 dias

Região Celeiro contabiliza 431 ocorrências de violência doméstica

A violência cresceu 23,8% na Região Celeiro entre janeiro e junho; ameaças representam mais de 62% dos registros, enquanto Três Passos lidera em números absolutos

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. Máx. 24°
24° Sensação
4.32 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sexta
27° 15°
Sábado
27° 19°
Domingo
29° 18°
Segunda
29° 17°
Terça
30° 19°
Últimas notícias
Entretenimento Há 8 minutos

ABO-SP lança podcast sobre ciência com humor
Economia Há 8 minutos

União pagou R$ 696,38 milhões em dívidas de estados e municípios
Câmara Há 8 minutos

Comissão aprova dedução no IR de gastos com armas para agentes de segurança
Prisão Há 30 minutos

Ex-marido de professora é preso durante investigação sobre morte em Constantina
Risco Urbano Há 44 minutos

Enxame de abelhas é encontrado em árvore na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,59%
Euro
R$ 5,84 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 346,170,00 -1,40%
Ibovespa
174,155,38 pts -1.05%
Mega-Sena
Concurso 3031 (14/07/26)
20
28
32
35
40
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7066 (15/07/26)
12
14
30
47
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3736 (15/07/26)
03
04
06
07
08
09
11
12
14
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2950 (15/07/26)
00
04
07
09
11
23
25
26
29
36
44
48
64
65
68
73
74
78
83
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2983 (15/07/26)
01
04
13
29
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias