Gurias do Yucumã são absolvidas de acusação de racismo pelo Tribunal Desportivo

As Gurias do Yucumã/Flamengo, de São Pedro, distrito de Tenente Portela, foram absolvidas pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) da acusação de suposto ato de racismo registrada durante a partida contra o Grêmio, válida pelo Campeonato Gaúcho Feminino Sub-20.

O caso ganhou ampla repercussão após uma atleta da equipe adversária relatar, no intervalo da partida disputada no dia 5 de julho, ter sido alvo de uma manifestação de cunho racista. Na ocasião, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) acionou o Protocolo de Racismo e o clube portelense iniciou imediatamente uma apuração interna, colocando-se à disposição das autoridades e da entidade esportiva para colaborar com o esclarecimento dos fatos.

Após a análise do processo, o Tribunal concluiu que não ficou comprovada a prática de racismo, absolvendo a equipe da acusação.

Em manifestação após o julgamento, o coordenador das Gurias do Yucumã/Flamengo, Ildo Scapini, destacou que a decisão confirma a postura adotada pela equipe desde o início da apuração. Segundo ele, o projeto é baseado no respeito às pessoas, na inclusão e na valorização da diversidade, reunindo atletas de diferentes etnias, comunidades indígenas, outros estados brasileiros e também de outros países.

Scapini ressaltou ainda que o grupo sempre repudiou qualquer forma de preconceito e afirmou que a decisão do Tribunal reforça os princípios defendidos pelo clube dentro e fora dos gramados.

Com o caso encerrado na esfera da Justiça Desportiva, a equipe volta a concentrar suas atenções na disputa do Campeonato Gaúcho Feminino, cuja estreia na categoria profissional está prevista para o dia 2 de agosto, em São Pedro, diante da equipe de Candiota.

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