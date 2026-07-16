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Consulta Popular vai definir investimentos de mais de R$ 2 milhões para a Região Celeiro

Votação ocorre entre os dias 20 e 26 de julho e permitirá à população escolher duas das quatro propostas que receberão recursos do Governo do Estado

Por: Andre Eberhardt Fonte: Com informações Ascom/Redentora
16/07/2026 às 11h36
Consulta Popular vai definir investimentos de mais de R$ 2 milhões para a Região Celeiro
(Foto: Divulgação)

De 20 a 26 de julho, a população da Região Celeiro poderá escolher quais projetos receberão recursos do Governo do Estado para impulsionar o desenvolvimento regional.

As propostas são:

●Inclusão e fortalecimento das APAEs;

●Estruturação e fortalecimento das Defesas Civis Municipais;

●Divulgação turística da Rota do Yucumã;

●Recuperação de solos e sistemas de irrigação para pequenos produtores.

Os dois projetos mais votados receberão mais de R$ 2 milhões em investimentos para a região.

A Administração Municipal convida toda a comunidade a participar da votação. Sua escolha contribui diretamente para o futuro da Região Celeiro.

Vote de 20 a 26 de julho. Sua voz faz a diferença!

Para votar clique no link abaixo:

www.consultapopular.rs.gov.br


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