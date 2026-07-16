Consulta Popular vai definir investimentos de mais de R$ 2 milhões para a Região Celeiro

De 20 a 26 de julho, a população da Região Celeiro poderá escolher quais projetos receberão recursos do Governo do Estado para impulsionar o desenvolvimento regional.
As propostas são:
●Inclusão e fortalecimento das APAEs;
●Estruturação e fortalecimento das Defesas Civis Municipais;
●Divulgação turística da Rota do Yucumã;
●Recuperação de solos e sistemas de irrigação para pequenos produtores.
Os dois projetos mais votados receberão mais de R$ 2 milhões em investimentos para a região.
A Administração Municipal convida toda a comunidade a participar da votação. Sua escolha contribui diretamente para o futuro da Região Celeiro.
Vote de 20 a 26 de julho. Sua voz faz a diferença!
Para votar clique no link abaixo:
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.