CPI aponta falta de testes da água em Tenente Portela desde agosto de 2025

Durante mais uma oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os serviços prestados pela Corsan/Aegea, representantes da Secretaria Municipal de Saúde e da administração municipal prestaram esclarecimentos aos vereadores sobre o monitoramento da qualidade da água no município.

Segundo as informações apresentadas durante a reunião, os testes de qualidade da água deixaram de ser realizados no perímetro urbano desde agosto de 2025. Conforme o depoimento, a decisão ocorreu em razão de uma orientação da Coordenadoria Regional de Saúde, que determinou a concentração das coletas em localidades do interior, consideradas mais suscetíveis à contaminação.

Ainda de acordo com os esclarecimentos prestados à comissão, as coletas na área urbana voltaram a ser realizadas apenas nos dois últimos meses, já durante o andamento da CPI.

A comissão também informou que uma das pessoas ouvidas solicitou que seu depoimento não fosse transmitido publicamente. O pedido foi acolhido pelos integrantes da CPI em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Os vereadores deverão dar continuidade à apuração para esclarecer os procedimentos adotados em relação ao monitoramento da qualidade da água e os demais pontos investigados pela comissão.



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