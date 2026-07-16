Quinta, 16 de Julho de 2026
9°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Moraes assume presidência temporária do STF a partir desta sexta-feira

Cargo será ocupado até o final do recesso do Judiciário

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/07/2026 às 13h11
Moraes assume presidência temporária do STF a partir desta sexta-feira
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes assumirá, a partir desta sexta-feira (17), a presidência temporária do Supremo Tribunal Federal (STF). Desde o dia 2 de julho, no início do recesso da Corte, o cargo estava sendo ocupado pelo ministro Edson Fachin.

O regime de plantão seguirá até o dia 31 de julho.

Apesar de ser período de recesso, os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, André Mendonça e Flávio Dino (além de Moraes) seguem em suas atividades, mesmo em meio à suspensão das atividades no plenário físico.

“O ministro Dias Toffoli continuará a atuar nas seguintes classes processuais: Reclamação (RCL) – cível e criminal; Petição (Pet) e Inquérito (Inq); e Mandado de Segurança (MS). Já o ministro Cristiano Zanin atuará exclusivamente em inquéritos, ações penais (APs) e nos processos que, por prevenção, estejam a eles vinculados”, informou o STF.

Já os ministros Luiz Fux e Cármen Lúcia encontra-se de férias.

Os processos que teriam início ou seriam encerrados no período de recesso ficam automaticamente prorrogados para o dia 3 de agosto, quando as atividades serão retomadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 17 horas

Bolsonaro não sabia que carta seria publicada por Flávio, diz defesa

Filho está proibido por 90 dias de visitar o pai na prisão domiciliar
Justiça Há 1 dia

Dino intima partidos a explicar controle de emendas parlamentares

Decisão foi motivada por declarações de presidente do PL
Justiça Há 1 dia

Comitê faz operação em São Paulo contra fraude no ICMS

MP de SP e Secretaria da Fazenda investigam desvio de dinheiro

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Operação mira lavagem de R$ 100 milhões provenientes de facções

Mais de 20 pessoas foram denunciadas à Justiça
Justiça Há 1 dia

PF faz operação contra supostas fraudes envolvendo crédito consignado

Investigação apura se esquema dificultava quitação de dívidas

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. Máx. 24°
24° Sensação
4.32 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sexta
27° 15°
Sábado
27° 19°
Domingo
29° 18°
Segunda
29° 17°
Terça
30° 19°
Últimas notícias
Entretenimento Há 8 minutos

ABO-SP lança podcast sobre ciência com humor
Economia Há 8 minutos

União pagou R$ 696,38 milhões em dívidas de estados e municípios
Câmara Há 8 minutos

Comissão aprova dedução no IR de gastos com armas para agentes de segurança
Prisão Há 30 minutos

Ex-marido de professora é preso durante investigação sobre morte em Constantina
Risco Urbano Há 44 minutos

Enxame de abelhas é encontrado em árvore na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,59%
Euro
R$ 5,84 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 346,170,00 -1,40%
Ibovespa
174,155,38 pts -1.05%
Mega-Sena
Concurso 3031 (14/07/26)
20
28
32
35
40
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7066 (15/07/26)
12
14
30
47
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3736 (15/07/26)
03
04
06
07
08
09
11
12
14
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2950 (15/07/26)
00
04
07
09
11
23
25
26
29
36
44
48
64
65
68
73
74
78
83
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2983 (15/07/26)
01
04
13
29
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias