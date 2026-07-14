Câmara denuncia falta de resposta da Corsan/Aegea após intimação da CPI sobre testes da água em Tenente Portela

A Câmara de Vereadores de Tenente Portela informou que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), responsável por investigar os serviços prestados pela Corsan/Aegea no município, não obteve retorno da companhia após a intimação expedida pela comissão.

De acordo com o Legislativo, a empresa foi intimada na última quinta-feira para informar quem são os responsáveis pela realização dos testes de qualidade da água fornecida à população, a fim de que essas pessoas prestem esclarecimentos durante as oitivas da investigação.

Conforme a Câmara, o prazo para resposta expirou sem qualquer manifestação da companhia. Além disso, até o momento, não foram identificados os funcionários ou representantes responsáveis pelos testes que deverão ser ouvidos pela CPI.

Diante da ausência de resposta da Corsan/Aegea, a comissão informou que adotará as medidas necessárias para dar continuidade aos trabalhos de investigação.

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