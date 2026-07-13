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Obras na ponte da ERS-344 provocam congestionamentos e exigem rotas alternativas entre a Região Celeiro e as Missões

Sistema Pare e Siga na ponte sobre o Rio Ijuí causa lentidão e motoristas devem programar viagens

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
13/07/2026 às 13h49
Obras na ponte da ERS-344 provocam congestionamentos e exigem rotas alternativas entre a Região Celeiro e as Missões
Fotos: Pâmela Gutkoski/Grupo Sepé

Motoristas que precisam se deslocar entre a Região Celeiro e a Região das Missões devem redobrar a atenção. As obras de recuperação e ampliação da ponte sobre o Rio Ijuí, na ERS-344, entre Santo Ângelo e Entre-Ijuís, passaram a operar com o sistema Pare e Siga, provocando filas quilométricas e congestionamentos.

Além da lentidão na própria ERS-344, o impacto também é sentido na BR-285, onde há longas filas nos dois sentidos da rodovia, tanto para quem segue de São Luiz Gonzaga em direção a Ijuí quanto no sentido contrário, dificultando o deslocamento dos motoristas.

A previsão é de que os trabalhos se estendam por cerca de um ano, com circulação alternada de veículos em apenas uma pista.

Para evitar atrasos, motoristas da Região Celeiro que têm como destino São Luiz Gonzaga e outros municípios das Missões podem optar por rotas alternativas.

Uma das principais opções é seguir pela RS 344, acessando Santo Ângelo e posteriormente acessar a BR 392 em direção a Guarani das Missões passando por esse corredor e evitando o trecho mais congestionado da ERS-344.

Outra alternativa é utilizar o trajeto por Três Passos, Santo Augusto e Ijuí, acessando posteriormente a Região das Missões, especialmente para quem busca escapar dos pontos de maior retenção.

Quem não tiver urgência também deve considerar ajustar o horário da viagem, evitando os períodos de maior movimento.

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