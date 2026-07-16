Quinta, 16 de Julho de 2026
9°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Brasil diz que não há justificativas para tarifas impostas pelos EUA

Governo brasileiro diz que iniciará instrumentos de reciprocidade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/07/2026 às 07h56

O governo brasileiro divulgou nota repudiando a decisão dos Estados Unidos (EUA), anunciada nesta quarta-feira (15), de impor tarifas de 25% sobre produtos vindos do Brasil. A medida estadunidense passa a valer a partir do próximo dia 22, com base em investigações feitas por Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR).

A nota, assinada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, destaca que o Brasil não reconhece a legitimidade dessas investigações , que não teriam amparo nas regras multilaterais de comércio. E acrescenta que não há justificativa para medidas unilaterais dos Estados Unidos contra o Brasil .

“O dia 15 de julho de 2026 passará para a história das relações entre Brasil e EUA como um marco lastimável”.

A nota diz ainda que a Lei de Reciprocidade brasileira será acionada "imediatamente", além de instrumentos para solução de conflitos no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).

"O Brasil iniciará imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e retomará o tema no âmbito do mecanismo de solução de controvérsias da OMC”.

Alegações

A investigação iniciada há um ano pelo USTR concluiu que certas práticas brasileiras são descabidas e oneram ou restringem o comércio de agricultores, trabalhadores, inovadores e exportadores estadunidenses.

Entre as medidas citadas pelo USTR estão “práticas de comércio digital e serviços de pagamento eletrônico; tarifas preferenciais injustas; interferência anticorrupção; proteção da propriedade intelectual; acesso ao mercado de etanol; e desmatamento ilegal”.

Em sua defesa, no entanto, o governo brasileiro diz que as alegações contra o Pix e a regulação de plataformas digitais são descabidas.

“Bem como são absurdas as acusações sobre desmatamento. O Pix é um patrimônio do nosso povo e referência internacional de infraestrutura pública digital. No Brasil, não vamos abdicar de proteger nossas famílias e nossas crianças contra a ganância de um punhado de tecno-oligarcas”, informa a nota.

Além disso, segue a nota, “a liberdade de expressão não é carta branca para a criminalidade. O mundo inteiro sabe que, a partir de 2023, combatemos de forma incisiva os ilícitos ambientais e reduzimos drasticamente o desmatamento em todos os biomas brasileiros”.

De acordo com a nota do governo brasileiro, nas audiências públicas promovidas pelo USTR na semana passada, houve 78 intervenções de representantes do setor privado dos dois países, das quais 63 foram contrárias ao tarifaço estadunidense.

“Segundo estatísticas do próprio governo norte-americano, os EUA acumularam nos últimos 15 anos US$ 424,5 bilhões em superávit de bens e serviços com o Brasil. Em 2025, 76% das importações originárias dos EUA entraram no país sem pagar imposto de importação, e a alíquota média efetivamente aplicada sobre produtos norte-americanos foi de apenas 3,1%”, diz a nota da Presidência.

A nota conclui informando que o Brasil continuará adotando medidas para reduzir os danos causados à economia do país e aos brasileiros e que seguirá buscando diversificar parceiros comerciais para abrir novos mercados para os produtos brasileiros.

“Por meio do Plano Brasil Soberano, manteremos medidas de proteção aos setores afetados por tarifas ilegais e arbitrariamente impostas pelo governo dos EUA, preservando empregos e a capacidade produtiva nacional”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 16 horas

Chile declara estado de emergência até dia 21 devido a tempestades

Medida vale para dez das 16 regiões administrativas do país
Internacional Há 1 dia

Venezuela já contabiliza 4.734 mortos e 16 mil feridos após terremotos

Desastre derrubou 190 edifícios; quase 30 mil pessoas estão acampadas
Internacional Há 2 dias

Sem previsão de acordo, prazo para tarifaço dos EUA vence esta quarta

Analistas avaliam que tarifas adicionais de 25% têm motivação política
Internacional Há 2 dias

Trump recua e desiste de cobrar taxa sobre navios no Estreito de Ormuz

Informação foi divulgada por meio da Truth Social
Internacional Há 2 dias

Homem é morto durante ação do serviço de imigração dos EUA no Maine

Manifestantes saem às ruas para protestar contra violência estatal

Tenente Portela, RS
10°
Tempo limpo
Mín. Máx. 24°
Sensação
1.7 km/h Vento
88% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sexta
27° 15°
Sábado
27° 19°
Domingo
29° 18°
Segunda
29° 17°
Terça
30° 19°
Últimas notícias
IPVA 2026 Há 2 minutos

Prazo para regularização do IPVA 2026 antes da inscrição em dívida ativa termina em 17 de julho
Internacional Há 31 minutos

Brasil diz que não há justificativas para tarifas impostas pelos EUA
Trânsito Há 52 minutos

Acidente de trânsito é registrado em Ijuí
Capacitação Há 56 minutos

Coronel Bicaco promove curso para fortalecer a gestão na pecuária leiteira
Esportes Há 8 horas

Brasil bate bicampeã olímpica França na Liga das Nações de vôlei

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,00%
Euro
R$ 5,82 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,025,35 -1,14%
Ibovespa
176,010,90 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 3031 (14/07/26)
20
28
32
35
40
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7066 (15/07/26)
12
14
30
47
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3736 (15/07/26)
03
04
06
07
08
09
11
12
14
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2950 (15/07/26)
00
04
07
09
11
23
25
26
29
36
44
48
64
65
68
73
74
78
83
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2983 (15/07/26)
01
04
13
29
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias