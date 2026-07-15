Primeira viagem marca início da utilização de veículo adaptado para acessibilidade em São Martinho

Após a entrega da Chevrolet Spin adaptada para acessibilidade, em São Martinho, foi realizada a primeira viagem utilizando o novo veículo para o transporte de um cadeirante, marcando oficialmente o início da prestação do serviço à comunidade.

O automóvel foi adquirido para atender pessoas com deficiência, cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa amplia as condições de deslocamento desse público, oferecendo um transporte mais adequado às suas necessidades.

Com a entrada em operação, o veículo passa a proporcionar mais inclusão, acessibilidade, segurança, conforto e qualidade no atendimento à população. A utilização da Spin adaptada representa um avanço na oferta de um serviço mais humanizado, garantindo melhores condições de mobilidade e contribuindo para o acesso dos usuários aos atendimentos e demais deslocamentos necessários.

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