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Brandbox lança livro estratégico sobre TikTok Shop

Obra de Jessica Otte apresenta método inédito para marcas que desejam transformar presença digital em vendas reais dentro do feed.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/07/2026 às 15h30
Brandbox lança livro estratégico sobre TikTok Shop
Gemini

O mercado de social commerce atravessa uma transformação estrutural. O TikTok Shop, plataforma que integra conteúdo e compra em um único ambiente, já movimenta bilhões de dólares globalmente e redesenha a forma como consumidores descobrem, desejam e adquirem produtos. De acordo com dados da eMarketer, o social commerce deve superar US$ 1 trilhão em vendas globais até 2028, com o TikTok Shop como um dos principais vetores desse crescimento.

Diante desse cenário, a Brandbox, agência de estratégia de marca e comportamento, lança o livro TikTok Shop: O Código do Social Commerce, escrito por Jessica Otte, CEO da empresa, publicitária e neurocientista. A obra chega ao mercado como referência estratégica para empresários, creators e marcas que desejam compreender a fundo a nova economia da atenção e operar com inteligência dentro do ecossistema do social commerce.

O livro parte de uma tese central: o conteúdo deixou de ser apenas comunicação e passou a funcionar como prateleira, vitrine e ponto de venda. Nesse novo modelo, o desejo nasce dentro do feed, a confiança se constrói nos comentários e os creators assumem o papel de vendedores culturais, figuras que influenciam decisões de compra antes mesmo que o consumidor realize uma busca ativa pelo produto. Essa dinâmica, segundo a autora, representa uma mudança de infraestrutura de mercado, não uma tendência passageira.

Para dar conta dessa complexidade, Jessica Otte desenvolveu ao longo da obra o Código DPRC™, estrutura proprietária que organiza a jornada de conversão em quatro pilares: Desejo, Prova, Rito e Compra. A metodologia foi construída a partir da visão estratégica da Brandbox e tem como objetivo oferecer às marcas um caminho para parar de produzir conteúdo aleatório e começar a construir presença digital com inteligência, cultura e intenção de venda real.

Este é o segundo livro de Jessica Otte pela Brandbox, e mantém o mesmo posicionamento que diferencia a empresa no mercado: a junção entre ciência do comportamento, estratégia de marca e comunicação aplicada. A autora é formada em publicidade, com formação em neurociência e psicologia analítica, o que confere à obra uma leitura que transita entre o rigor teórico e a aplicação prática para negócios de diferentes portes.

TikTok Shop: O Código do Social Commerce está disponível para aquisição, com garantia de sete dias. A obra é indicada para empresários que querem compreender a nova economia da atenção, criadores de conteúdo que buscam monetizar presença digital de forma sustentável e profissionais de marketing que precisam conectar estratégia de marca à conversão em plataformas sociais.

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