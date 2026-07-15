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Engenharia na nuvem encontra o chão de fábrica e muda o jogo

A digitalização da engenharia industrial no Brasil está entrando em uma nova fase, e ela não vem apenas da evolução dos softwares, mas da forma com...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/07/2026 às 13h45
Engenharia na nuvem encontra o chão de fábrica e muda o jogo
Imagem reproduzida de https://www.solidworks.com/pt-br/product/3dexperience-works-simulation

A recente parceria entre a 3DCRIAR e a Dassault Systèmes, que passa a oferecer o SOLIDWORKS em um modelo totalmente em nuvem, revela uma mudança mais profunda do que parece à primeira vista: a quebra da barreira histórica entre projetar e fabricar.

Mais do que disponibilizar uma ferramenta amplamente conhecida da engenharia, o movimento aponta para uma transformação estrutural na forma como as empresas industriais operam.

O fim da engenharia isolada

Durante décadas, a engenharia e a produção caminharam em trilhas paralelas dentro das indústrias. De um lado, equipes desenvolvendo projetos em softwares robustos, e do outro, o chão de fábrica lidando com limitações reais de tempo, custo e execução. O resultado, na prática, sempre foi o mesmo: retrabalho, desalinhamentos e ciclos longos até que uma ideia se tornasse, de fato, um produto viável.

Com a migração de ferramentas como o SOLIDWORKS para o ambiente cloud, esse cenário começa a mudar. A engenharia deixa de ser um processo isolado, restrito a máquinas específicas ou servidores locais, e passa a ser acessível, colaborativa e, principalmente, integrada a outras etapas do ciclo produtivo. Mas o software, sozinho, não resolve o problema.

Quando o projeto encontra a produção

É nesse ponto que o movimento da 3DCRIAR ganha relevância. Ao conectar o uso do software diretamente a aplicações de manufatura aditiva industrial, a empresa propõe algo que ainda é pouco comum no mercado: um fluxo contínuo entre modelagem e fabricação.

Na prática, isso significa que o caminho entre desenhar uma peça e produzi-la pode ser drasticamente encurtado, ou até redesenhado por completo. Empresas que antes dependiam de fornecedores externos, processos tradicionais ou longos ciclos de validação passam a ter mais controle sobre suas próprias etapas produtivas. E, talvez mais importante, ganham velocidade.

A lógica da assinatura chega à engenharia

Outro ponto central dessa mudança está no modelo de acesso. A substituição da licença perpétua por um formato de assinatura elimina uma barreira clássica: o alto investimento inicial.

Sem necessidade de infraestrutura local, servidores dedicados ou gestão interna de TI para sustentar o software, a engenharia passa a operar de forma mais leve e escalável. Esse modelo acompanha um movimento que já transformou outras áreas, como marketing e tecnologia, mas que ainda avançava de forma mais lenta na indústria pesada. Agora, começa a ganhar tração também no universo da engenharia.

Mais do que tecnologia, uma mudança de lógica

Embora o anúncio envolva nomes relevantes e uma tecnologia consolidada, o impacto real não está apenas na ferramenta, mas na lógica que ela habilita.

Ao integrar engenharia em nuvem com manufatura aditiva, também considerando o modelo 3DaaS®, o foco deixa de ser a aquisição de equipamentos ou softwares isolados e passa a ser o resultado final: produzir melhor, mais rápido e com menos desperdício. Isso muda a conversa dentro das empresas.

Em vez de discutir apenas qual tecnologia adotar, a discussão passa a ser onde ela gera impacto real, seja na manutenção, na produção de peças, na criação de dispositivos ou na inovação de produtos.

O que isso diz sobre o futuro da indústria

O avanço de modelos como este indica um caminho claro: a indústria está deixando de operar em blocos separados para funcionar como um sistema integrado. Engenharia, produção, manutenção e inovação passam a se conectar de forma mais direta, com menos intermediários e mais autonomia dentro das próprias operações.

Nesse contexto, empresas que conseguem reduzir a distância entre ideia e execução tendem a sair na frente. E é justamente essa distância que começa a ser encurtada.

A parceria entre 3DCRIAR e Dassault Systèmes, portanto, não é apenas mais um movimento de mercado, é um indicativo de como a engenharia industrial pode evoluir quando deixa de ser apenas um ponto de partida e passa a fazer parte ativa de todo o processo produtivo.

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