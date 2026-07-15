Quarta, 15 de Julho de 2026
6°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

IA: a citação de hoje pode sumir amanhã, diz CEO da Modocon

Metade dos consumidores online buscam informações por IA, mas a menção de marcas nessas ferramentas é altamente volátil. Especialistas apontam que ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/07/2026 às 12h36
IA: a citação de hoje pode sumir amanhã, diz CEO da Modocon
Divulgação Modocon

A busca baseada em ferramentas de inteligência artificial (IA) já é utilizada por 50% dos consumidores online em todo o mundo," segundo levantamento da consultoria McKinsey. O mesmo estudo aponta que 44% dos usuários dessas ferramentas as consideram sua principal e preferida fonte de informação, à frente da busca tradicional, citada por 31%.

O dado indica uma mudança de comportamento: os consumidores estão recorrendo aos assistentes conversacionais e sistemas generativos para avaliar produtos, comparar serviços e descobrir novas empresas no mercado.

No Brasil, cerca de 34% (44,9 milhões) dos 131 milhões de internautas conectados usam chatbots com frequência, de acordo com a Retrospectiva Digital 2025, da empresa de análise de mídia Comscore.

"O fato é que o uso da IA está mudando a forma como os brasileiros encontram marcas, informações e serviços online." Ferramentas como ChatGPT, Gemini, Claude, e o Modo IA do Google, passaram a orientar decisões de compra e a avaliação de marcas", explica Alex Cabral, especialista em Reputação Digital e fundador da Modocon Comunicação.

Esse protagonismo das IAs na descoberta e consideração está gerando uma corrida de marcas para serem mencionadas nas respostas dos modelos de linguagem natural. Porém, Cabral alerta que o mercado não está fazendo a pergunta certa. "A questão não é se vale a pena investir para aparecer nas respostas da IA." O que deve ser questionado é se essa aparição, quando ocorre, possui alguma durabilidade em termos de reputação".

A alta volatilidade das recomendações

O especialista explica que, diferentemente do ranqueamento tradicional do Google (SEO), no qual as posições flutuam de forma gradual e previsível conforme atualizações conhecidas de algoritmo, a presença em mecanismos de busca por IA comporta-se de maneira caótica. "O conjunto de fontes que uma IA cita pode se recompor quase por completo dentro de um único mês. Isso quer dizer que não há garantia de que uma fonte citada hoje será mencionada amanhã".

Uma simulação da empresa de dados digitais Similarweb, por exemplo, rastreou marcas que apareciam em 86% das respostas de IA sobre determinado assunto num período, e viu essa presença cair para 14% no período seguinte. Na prática, é como se uma marca fosse citada em quase nove de dez respostas durante um mês e, no mês seguinte, em pouco mais de uma a cada dez.

De acordo com Cabral, isso ocorre porque existem dois tipos de presença nesse ambiente: a chamada 'vitória da menção', em que o sistema busca uma informação nova na internet no ato da resposta, o que pode ser conquistado e perdido em questão de dias ou horas; e a 'vitória de treinamento', que fica incorporada ao conhecimento de base do modelo artificial e que leva trimestres ou anos para se formar.

"As empresas devem perseguir a vitória do treinamento para serem referências duradouras, para evitar que a citação de hoje já não exista mais amanhã", afirma Cabral. Para ele, a estratégia das marcas neste novo ambiente reside na construção de autoridade de forma consistente, ao longo do tempo.

"Perseguir a citação direta do algoritmo é focar no efeito. O foco estratégico precisa estar na causa: a construção de uma reputação de longo prazo, a mesma que sempre existiu, só que agora, lida por um leitor novo e instável, os robôs de IAs", conclui o fundador da Modocon, ressaltando que a agência boutique trabalha com o conceito de Reputação Generativa, que trata a presença em IA como consequência de autoridade acumulada e de otimizações para a IA compreender as narrativas das marcas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
tupungato / Getty Images
Tecnologia Há 21 minutos

A luta do varejo físico contra o rebaixamento

O varejo físico brasileiro enfrenta queda nas vendas decorrente de fatores macroeconômicos, avanço do comércio eletrônico e o alto endividamento da...

 Magnific
Tecnologia Há 57 minutos

7 dicas para preparar os jovens para o futuro com IA

Especialista defende que a escola deve desenvolver o pensamento crítico e o letramento em IA, priorizando o processo de aprendizagem e as competênc...

 Imagem reproduzida de https://www.solidworks.com/pt-br/product/3dexperience-works-simulation
Tecnologia Há 2 horas

Engenharia na nuvem encontra o chão de fábrica e muda o jogo

A digitalização da engenharia industrial no Brasil está entrando em uma nova fase, e ela não vem apenas da evolução dos softwares, mas da forma com...

 Magnific
Tecnologia Há 2 horas

Mercado de ERP avança com nuvem, IA e Indústria 4.0

A Grand View Research projeta que o mercado global de software ERP atinja US$ 157,1 bilhões até 2033, impulsionado pela digitalização, computação e...

 ChatGPT
Tecnologia Há 3 horas

Fintechs ampliam acesso ao crédito no Brasil

Bancos digitais e fintechs passaram a ocupar papel relevante na inclusão financeira. Com mais pessoas usando contas digitais, cartões e empréstimos...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
19° Sensação
3.7 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h57 Pôr do sol
Quinta
24°
Sexta
25° 16°
Sábado
29° 20°
Domingo
27° 16°
Segunda
30° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

A luta do varejo físico contra o rebaixamento
Educação Há 20 minutos

Divulgado resultado da primeira chamada do Prouni segundo semestre
Justiça Há 20 minutos

Dino intima partidos a explicar controle de emendas parlamentares
Senado Federal Há 20 minutos

CDH aprova diretriz de atendimento de criança vítima de violência sexual no SUS
Tecnologia Há 56 minutos

7 dicas para preparar os jovens para o futuro com IA

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,03%
Euro
R$ 5,82 +0,51%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,444,03 +0,57%
Ibovespa
175,744,06 pts -0.38%
Mega-Sena
Concurso 3031 (14/07/26)
20
28
32
35
40
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7065 (14/07/26)
16
18
20
40
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3735 (14/07/26)
03
05
07
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2949 (13/07/26)
02
03
07
09
15
19
21
23
59
62
66
67
70
77
79
84
91
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2982 (13/07/26)
04
20
24
27
40
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias