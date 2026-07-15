Quarta, 15 de Julho de 2026
6°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

A luta do varejo físico contra o rebaixamento

O varejo físico brasileiro enfrenta queda nas vendas decorrente de fatores macroeconômicos, avanço do comércio eletrônico e o alto endividamento da...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/07/2026 às 14h57
A luta do varejo físico contra o rebaixamento
tupungato / Getty Images

O varejo físico brasileiro registrou queda nas vendas em 2023, reflexo de fatores macroeconômicos, expansão do comércio eletrônico e alto endividamento das famílias, segundo dados da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) e da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC). Analistas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) apontam que a falta de planejamento estratégico e a deficiência técnica na gestão operacional são responsáveis por grande parte dos encerramentos prematuros de estabelecimentos de médio e pequeno porte.

Pressões macroeconômicas, como a oscilação das taxas de juros e a cautela gerada por períodos de transição política, reduzem a disposição de investimento das empresas e o consumo das famílias. Paralelamente, o aumento das importações de produtos de consumo direto, impulsionado por plataformas digitais internacionais, intensifica a competição de preços, reduzindo a margem de lucro dos varejistas que operam exclusivamente em canais presenciais.

Dados da SBVC indicam que a migração de consumidores para canais digitais se consolidou nos últimos anos. O custo operacional de manter lojas físicas – aluguel, energia, folha de pagamento – permanece elevado, pressionando ainda mais a rentabilidade dos negócios tradicionais.

A pesquisa PEIC, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), revelou que 81,6% das famílias brasileiras estavam endividadas em 2023. O acesso restrito ao crédito levou os consumidores a adotar postura mais seletiva, exigindo maior valor agregado e priorizando compras que ofereçam conveniência e eficiência. Nesse cenário, estabelecimentos que não apresentam diferenciais competitivos perdem participação para o comércio eletrônico.

Em contrapartida, o segmento de luxo demonstra resiliência. O estudo "A Nova Era do Mercado de Luxo", elaborado pela Bain & Company em parceria com a Valor Econômico, projeta que o faturamento do mercado de luxo nacional alcance R$ 120 bilhões, superando a média de crescimento observada em mercados consolidados na Europa e na Ásia. Especialistas atribuem esse desempenho à ênfase em experiência de compra, personalização e conveniência, aspectos ainda pouco explorados pelo varejo tradicional.

Especialistas em varejo ressaltam que a vulnerabilidade das lojas de médio porte está ligada à ausência de metodologias profissionais de administração e divulgação. Historicamente, muitos empreendedores iniciaram suas atividades por oportunidade ou necessidade, sem acesso a programas de capacitação técnica ou orientação governamental. Essa lacuna impede a implementação de sistemas eficientes de controle de fluxo de caixa, monitoramento de estoque e análise de mercado.

Márcio Alcântara, empresário varejista e mentor de lojas físicas, descreve o momento como um ponto de inflexão que exige reestruturação imediata. "Estamos vivenciando no Brasil e no mundo um momento chamado de ponto de inflexão, ou seja, uma mudança radical na forma como os acontecimentos se processam. As lojas físicas não deixarão de existir, mas os estabelecimentos que não se adequarem às demandas do novo varejo tendem a encerrar suas atividades", afirma.

As perspectivas de adaptação apontam que a sobrevivência do comércio tradicional depende da profissionalização da gestão e da adoção de capacitação contínua. A convergência entre os ambientes físico e digital deixa de ser diferencial competitivo para se tornar requisito de permanência. A implementação de processos eficientes de estoque, atendimento consultivo e estratégias de omnichannel são apontados como caminhos para melhorar a competitividade das lojas físicas no cenário atual.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Magnific
Tecnologia Há 56 minutos

7 dicas para preparar os jovens para o futuro com IA

Especialista defende que a escola deve desenvolver o pensamento crítico e o letramento em IA, priorizando o processo de aprendizagem e as competênc...

 Imagem reproduzida de https://www.solidworks.com/pt-br/product/3dexperience-works-simulation
Tecnologia Há 2 horas

Engenharia na nuvem encontra o chão de fábrica e muda o jogo

A digitalização da engenharia industrial no Brasil está entrando em uma nova fase, e ela não vem apenas da evolução dos softwares, mas da forma com...

 Magnific
Tecnologia Há 2 horas

Mercado de ERP avança com nuvem, IA e Indústria 4.0

A Grand View Research projeta que o mercado global de software ERP atinja US$ 157,1 bilhões até 2033, impulsionado pela digitalização, computação e...

 Divulgação Modocon
Tecnologia Há 3 horas

IA: a citação de hoje pode sumir amanhã, diz CEO da Modocon

Metade dos consumidores online buscam informações por IA, mas a menção de marcas nessas ferramentas é altamente volátil. Especialistas apontam que ...

 ChatGPT
Tecnologia Há 3 horas

Fintechs ampliam acesso ao crédito no Brasil

Bancos digitais e fintechs passaram a ocupar papel relevante na inclusão financeira. Com mais pessoas usando contas digitais, cartões e empréstimos...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
19° Sensação
3.7 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h57 Pôr do sol
Quinta
24°
Sexta
25° 16°
Sábado
29° 20°
Domingo
27° 16°
Segunda
30° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

A luta do varejo físico contra o rebaixamento
Educação Há 20 minutos

Divulgado resultado da primeira chamada do Prouni segundo semestre
Justiça Há 20 minutos

Dino intima partidos a explicar controle de emendas parlamentares
Senado Federal Há 20 minutos

CDH aprova diretriz de atendimento de criança vítima de violência sexual no SUS
Tecnologia Há 56 minutos

7 dicas para preparar os jovens para o futuro com IA

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,03%
Euro
R$ 5,82 +0,51%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,444,03 +0,57%
Ibovespa
175,744,06 pts -0.38%
Mega-Sena
Concurso 3031 (14/07/26)
20
28
32
35
40
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7065 (14/07/26)
16
18
20
40
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3735 (14/07/26)
03
05
07
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2949 (13/07/26)
02
03
07
09
15
19
21
23
59
62
66
67
70
77
79
84
91
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2982 (13/07/26)
04
20
24
27
40
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias