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Bitget Wallet e alfred Oferecem Acesso à Stablecoin para os Trilhos Bancários Locais da América Latina

Integração lançada no Brasil, Argentina, México e Colômbia, possibilitando que os usuários financiem contas de stablecoin diretamente por meio de t...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/07/2026 às 16h06


SAN SALVADOR, El Salvador, July 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --  Bitget Wallet, uma carteira de criptomoedas com custódia própria para finanças diárias, fez parceria com a alfred para integrar uma rampa de acesso baseada em transferência bancária para usuários de toda a América Latina. Com essa integração, os usuários da Bitget Wallet na região agora podem converter moeda local em stablecoins atreladas ao dólar, incluindo USDC e USDT, usando uma transferência bancária padrão, sem cartão ou aplicativos de terceiros. O recurso foi lançado no Brasil, Argentina, México e Colômbia, com mercados adicionais a seguir.

Os usuários iniciam uma transferência por meio de um trilho de pagamento doméstico familiar — Pix no Brasil, CVU na Argentina, SPEI no México ou o sistema local equivalente em outros mercados suportados — e recebem stablecoins diretamente na sua conta Bitget Wallet. Alfred é uma empresa de infraestrutura de pagamentos focada na América Latina que conecta a liquidação de stablecoins a redes bancárias locais em toda a região. Seus parceiros existentes incluem Fireblocks e Circle, com operações em todos os mercados 24 horas por dia.

"A camada de rampa de acesso tem sido a parte mais mal atendida da experiência de stablecoin na América Latina", disse Luis Miller, Dirigente de Parcerias da alfred. "Para muitos usuários da região, uma transferência bancária local é a maneira mais acessível de movimentar dinheiro. Essa integração significa que a transferência agora é suficiente para financiar diretamente uma conta stablecoin."

A integração também fortalece a Onchain Payments Matrix da Bitget Wallet — sua infraestrutura de pagamento global que alimenta os pagamentos em stablecoin nos sistemas financeiros onchain e tradicionais. Para a América Latina, isso significa que um usuário agora pode financiar uma conta stablecoin por meio de uma transferência bancária doméstica, reter ou obter rendimento no saldo, gastar com o Bitget Wallet Card em todo o mundo, pagar em comércio local ou enviar fundos através da infraestrutura de remessas do aplicativo.

"O mercado de stablecoins na América Latina é real e está crescendo rapidamente, mas ele foi desenvolvido em grande parte para pessoas que já estejam utilizando criptomoedas", disse Alvin Kan, COO da Bitget Wallet. "Essa integração é a próxima onda — usuários que entendem o valor de manter dólares em formato digital, mas não tinham uma maneira simples de participar. Uma transferência bancária que eles já usam é o ponto de partida certo."

A demanda por stablecoins em toda a América Latina é impulsionada pela inflação, volatilidade da moeda e controles de capital que empurraram famílias e empresas para ativos digitais denominados em dólar para poupança, remessas e comércio. No entanto, a conversão da moeda local em stablecoins historicamente exigiu a abertura de uma conta de exchange separada, a navegação na negociação P2P ou a posse de um cartão — as etapas que adicionam atrito para usuários novos no mercado. O canal de transferência bancária abre um caminho mais direto para os usuários que têm acesso bancário local.

Em 2025, o volume de transações de stablecoins em toda a América Latina atingiu US$ 324 bilhões, um aumento de 89% em relação ao ano anterior — uma trajetória que reflete tanto a escala da demanda não atendida quanto a velocidade com que a região está desenvolvendo alternativas à infraestrutura financeira tradicional.

Os usuários podem visitar o site da Bitget Wallet para obter mais informações.

Sobre a Bitget Wallet
A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas de autocustódia criada para as finanças diárias. Desde 2018, a plataforma proporcionou a mais de 100 milhões de usuários em todo o mundo uma conta onchain que pode ser usada para guardar, gastar e investir em criptomoedas, com suporte a mais de 1 milhão de tokens em mais de 130 blockchains, mais de 100 moedas fiduciárias, cartões de criptomoedas Visa/Mastercard e métodos de pagamento locais. Sua segurança é respaldada por criptografia de chaves padrão do setor, um mecanismo de análise de risco em tempo real, auditorias independentes e um fundo de proteção ao usuário de mais de US$ 300 milhões. Em 2022, a Bitget Wallet levantou US$ 100 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Dragonfly. Para mais informações, visite web3.bitget.com
Para perguntas da mídia, contate [email protected]

Sobre a alfred
Em um momento em que o comércio está se tornando cada vez mais digital e as empresas estão se expandindo além das fronteiras, a alfred criou uma plataforma de infraestrutura de pagamentos projetada para simplificar a complexidade operacional da movimentação de dinheiro em toda a América Latina. Por meio de uma única integração, a plataforma conecta sistemas financeiros locais com tecnologia de ativos digitais, viabilizando que as empresas movam fundos de forma transparente em toda a região. Como provedora de infraestrutura de pagamentos B2B, a alfred unifica trilhos bancários locais, sistemas de pagamento em tempo real e stablecoins em uma única API. Essa arquitetura permite que fintechs, instituições financeiras, mercados e empresas multinacionais realizem pagamentos internacionais com maior velocidade, transparência e controle, reduzindo o atrito e a dependência de intermediários tradicionais. Com operações ativas no México, Brasil, Colômbia e Argentina, a alfred já processou quase quatro milhões de transações, atendendo a mais de 2,5 milhões de usuários. A plataforma possibilita liquidações internacionais em minutos e suporta moedas como MXN, BRL, COP, ARS e USD, ajudando as empresas a gerenciar com eficiência os fluxos de capital transfronteiriços em várias jurisdições.

Isenção de responsabilidade: Apenas para fins informativos. As criptomoedas estão sujeitas a alto risco de mercado e volatilidade. Nenhum lucro é garantido. Você é fortemente aconselhado a fazer sua própria pesquisa antes de investir por conta própria. Nada nesta página deve ser interpretado como aconselhamento ou solicitação financeira. O desempenho passado não indica resultados futuros.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9976c9ee-73bd-4acc-adfa-95a83f6164e0



GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001212957)
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