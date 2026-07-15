Consulado do Grêmio promove jantar beneficente para reconstrução do Outdoor Gremista em Tenente Portela

Os torcedores do Grêmio de Tenente Portela estão mobilizados em uma campanha para arrecadar recursos destinados à reconstrução do tradicional Outdoor Gremista do município.

Para ajudar a custear o projeto, será promovido um jantar beneficente com galeto no próximo dia 24 de julho, no Clube Comercial. O valor da ficha é de R$ 50,00 por pessoa, com participação limitada a 150 lugares.

Além do jantar, os organizadores também promovem a venda de rifas, com mil números disponíveis ao valor de R$ 10,00 cada, e adesivos da campanha. A expectativa é arrecadar entre R$ 12 mil e R$ 15 mil, valor que será utilizado para negociar a produção e instalação do novo outdoor junto à empresa responsável.

A organização também estuda a realização de um bingo durante o evento para ampliar a arrecadação. As fichas para o jantar e as rifas já estão sendo distribuídas aos colaboradores e interessados.

Segundo os organizadores, a participação da comunidade gremista será fundamental para garantir o sucesso da campanha e viabilizar a reconstrução do espaço que representa a paixão dos torcedores pelo clube.

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