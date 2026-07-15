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Mercado de ERP avança com nuvem, IA e Indústria 4.0

A Grand View Research projeta que o mercado global de software ERP atinja US$ 157,1 bilhões até 2033, impulsionado pela digitalização, computação e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/07/2026 às 13h12
Mercado de ERP avança com nuvem, IA e Indústria 4.0
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A Grand View Research estima que o mercado global de software ERP, avaliado em US$ 77,1 bilhões em 2025, pode alcançar US$ 157,1 bilhões até 2033, com taxa média anual de 9,5% entre 2026 e 2033. O estudo relaciona esse crescimento à busca das empresas por operações mais integradas e por decisões orientadas por dados.

A expansão ocorre em um contexto de transformação digital e da Indústria 4.0, que exigem a conexão de informações geradas por máquinas, sensores, plataformas logísticas e sistemas administrativos. Uma revisão acadêmica disponível na plataforma ScienceDirect indica que a integração entre ERP e tecnologias da Indústria 4.0 pode melhorar a eficiência operacional, a automação, a visibilidade em tempo real e a resiliência da cadeia de suprimentos, ao combinar Internet das Coisas, análise de dados e computação em nuvem.

A migração para a nuvem tem se consolidado como tendência dominante. O ERP Report 2025, elaborado pela Panorama Consulting Group, revela que 75% das organizações pesquisadas adotaram soluções em nuvem — incluindo hospedagem, serviços gerenciados e modelo de software como serviço (SaaS) — enquanto 25% mantiveram ambientes locais. Os entrevistados apontam escalabilidade, simplificação da manutenção e agilidade na incorporação de novas tecnologias como principais motivadores.

Paralelamente, a inteligência artificial tem ganhado relevância nos projetos de ERP. O mesmo relatório indica que a proporção de empresas que utilizam IA de forma significativa ou moderada aumentou de 53,4% para 72,6%. As aplicações citadas abrangem automação de tarefas, identificação de padrões, apoio à previsão de demanda e análise de informações operacionais, embora o aproveitamento efetivo dependa da centralização dos dados e da capacidade técnica das organizações.

Nesse cenário, o SAP Business One representa um exemplo de solução ERP voltada a pequenas e médias empresas, capaz de operar em ambientes locais ou em nuvem e de ser integrada a tecnologias de automação e IA por meio de aplicativos complementares. A ferramenta permite a consolidação de áreas como finanças, compras, estoque, vendas, relacionamento com clientes e análise de dados em uma única plataforma.

"Os sistemas de gestão passaram a ocupar uma função mais ampla dentro das organizações. Além de registrar transações, o ERP conecta dados operacionais e financeiros, permitindo que a empresa acompanhe suas atividades de maneira integrada e tenha uma base mais consistente para a tomada de decisões", afirma Guilherme Sallati, Diretor de Operações da Upper.

A Panorama Consulting Group também aponta que 81,8% das organizações que mantiveram pelo menos uma etapa do ERP em operação por um ano alcançaram os benefícios esperados em produtividade e eficiência. O estudo ressalta, porém, que problemas de qualidade dos dados, integração entre sistemas e gestão da mudança podem comprometer os resultados, indicando que o crescimento do mercado de ERP depende tanto da modernização tecnológica quanto da estruturação de processos internos.

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