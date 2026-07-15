Câmara aprova reconhecimento do hip hop como manifestação cultural; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (15) projeto de lei que reconhece o hip hop como manifestação da cultura nacional. O texto segue agora para análise do Senado.

O texto aprovado é a versão do relator em Plenário, deputado Inácio Arruda (PCdoB-CE), para o Projeto de Lei 3839/24, do deputado Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ). O relator ajustou a redação para retirar o termo “gênero de música popular”, garantindo maior abrangência à iniciativa.

Conforme o autor da proposta, o movimento desenvolveu-se no Brasil a partir da década de 1980, especialmente em São Paulo, em espaços de encontro de jovens negros, pobres e moradores de periferias. Posteriormente, expandiu-se para outras regiões, dialogando com tradições locais, como o repente no Nordeste.

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