Erval Seco inicia programa Transporte para Todos

Iniciou nesta segunda-feira, 13 de julho, o programa "Transporte para todos" em Erval Seco. Iniciativa da Prefeitura facilita o deslocamento da população das comunidades do interior até a cidade, garantindo mais acesso aos serviços públicos e fortalecendo a inclusão social.

Instituído pela Lei Municipal nº 3.515/2026, o programa tem como objetivo promover o transporte gratuito dos moradores do meio rural até a sede do município, ampliando o acesso aos atendimentos de saúde, comércio, instituições bancárias, órgãos públicos, educação e demais serviços essenciais. O serviço gratuito será prestado diretamente pelo município.

O transporte funcionará de segunda a sexta-feira, com saída às 7h30, em frente à prefeitura e retorno às 15h, saindo da cidade. Os horários e roteiros poderão sofrer ajustes conforme a demanda e as necessidades operacionais do serviço.

Roteiro Semanal

Segunda-feira

07h30min: Cidade → Linha Machado → Boa Esperança → Cidade.

08h30min: Cidade → Capivara baixa → Ponte Fortaleza → Maragato → cidade

Terça-feira

Cidade → Linha Caçador → Linha Canas → XV de Novembro → Arco íris → Cidade.

Quarta-feira

Cidade → Trevo de acesso ao Arco Íris → Nilo Fabris → Posse Vieira → Posse Reis → Bom Jesus → Cidade.

Quinta-feira

Cidade → Coronel Finzito → Linha Caxambu → Caetano → Figueira → Lajeado Grande → Cidade.

Sexta-feira

Cidade → Linha Canas → Assentamento → Linha Guarita → Barra do Guarita → Linha Fátima → Vista Gaúcha → Cidade.

Com o início do programa, a prefeitura busca reduzir as dificuldades de locomoção enfrentadas pelos moradores do interior, aproximando as comunidades rurais da cidade e proporcionando mais qualidade de vida, autonomia e acesso aos serviços públicos. A expectativa é de que o programa beneficie centenas de famílias, fortalecendo a integração entre o campo e a sede do município.

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