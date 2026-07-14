Terça, 14 de Julho de 2026
4°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Varejo troca planilhas por sistemas de gestão de equipes

Enquanto o varejo brasileiro renova recordes de vendas, sistemas de Workforce Management substituem planilhas manuais e reduzem erros na escala de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/07/2026 às 14h28
Varejo troca planilhas por sistemas de gestão de equipes
Canva profissional

O comércio varejista brasileiro atingiu novo recorde histórico de vendas em fevereiro de 2026, com avanço de 0,6% ante janeiro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O desempenho, puxado por supermercados e produtos alimentícios, reacende a discussão sobre um obstáculo recorrente nas lojas: a gestão das escalas de trabalho ainda depende, em grande parte das empresas, de planilhas manuais, modelo que se torna dificultoso à medida que a operação ganha complexidade.

"O uso de planilhas ainda é comum porque elas representam uma solução de baixo custo, familiar para os gestores e que, durante muito tempo, atendeu operações menores", afirma Ricardo Teixeira, Delivery Manager da SISQUAL®WFM, empresa especializada em soluções de Workforce Management (WFM).

Segundo ele, à medida que o varejo cresce em número de lojas, colaboradores e complexidade operacional, esse modelo deixa de ser sustentável: "As planilhas aumentam o risco de erros, dificultam o cumprimento da legislação trabalhista, tornam a gestão pouco ágil diante de mudanças de demanda e consomem muito tempo em atividades administrativas", completa, acrescentando que a prática limita a capacidade de tomar decisões baseadas em dados, impactando a produtividade e a experiência do cliente.

O cenário é impulsionado por uma transformação mais ampla no setor. O mercado global de Workforce Management deve saltar de US$ 13,09 bilhões em 2026 para US$ 34,46 bilhões até 2034, com taxa média de crescimento anual de 12,86%, segundo levantamento da Fortune Business Insights. Na América Latina, o varejo deve concentrar boa parte desse avanço, com o mercado regional crescendo 5,48% ao ano até 2030, puxado pela adoção da nuvem e pela necessidade de visibilidade sobre equipes mistas, formadas por prestadores de serviço, motoristas e funcionários de loja.

Apesar do avanço tecnológico, a implementação de um sistema de WFM ainda é vista por parte dos varejistas como um processo complexo. Para Teixeira, essa percepção normalmente está associada a experiências antigas com projetos de TI longos e pouco flexíveis, além do receio de mudanças na rotina das equipes e de integração com sistemas já existentes, como ERP, RH e controle de ponto.

"As soluções modernas de Workforce Management são desenvolvidas para uma implantação gradual, com integrações padronizadas e metodologias que permitem gerar valor desde as primeiras fases do projeto", ressalta. Para ele, com bom planejamento e envolvimento das áreas de negócio, a transição tende a ser mais simples do que muitas empresas imaginam.

Os primeiros ganhos da substituição de processos manuais por uma solução de WFM costumam aparecer rapidamente, segundo o especialista, que cita a redução do tempo gasto para elaborar escalas, a diminuição de erros operacionais e o aumento da visibilidade sobre a alocação das equipes já nas etapas iniciais da implementação.

"Os gestores passam a dedicar menos tempo às tarefas administrativas e mais tempo à gestão da operação e das pessoas", destaca Teixeira, para quem a padronização dos processos e a maior confiabilidade das informações também figuram entre os primeiros benefícios observados pelas empresas.

A integração com sistemas já existentes é um dos pontos que mais geram receio entre os varejistas. Segundo o executivo, as plataformas atuais de WFM foram concebidas para operar de forma integrada ao ecossistema da empresa, conectando-se a RH, folha de pagamento, ERP e controle de ponto por APIs e conectores padronizados. A implantação pode ser faseada, começando por unidades piloto ou módulos específicos, o que reduz riscos e permite a evolução contínua sem impactos na operação diária.

Em um cenário de margens cada vez mais apertadas, a gestão inteligente de equipes ganha peso estratégico. Para Teixeira, alinhar a disponibilidade dos colaboradores à demanda real do negócio evita tanto o excesso quanto a falta de pessoal, o que reduz custos operacionais, aumenta a produtividade e mantém o nível de serviço esperado pelo cliente.

"Colaboradores passam a contar com escalas mais equilibradas, maior previsibilidade e ferramentas digitais que facilitam a comunicação e a gestão da jornada", acrescenta.

Olhando para os próximos anos, tecnologias como inteligência artificial, previsão de demanda baseada em dados, automação de escalas e análise preditiva devem se tornar cada vez mais determinantes na gestão de equipes do varejo, avalia o especialista.

Nesse contexto, o Workforce Management amplia sua atuação para além da eficiência operacional e passa a apoiar processos de planejamento e tomada de decisão: empresas que estruturam melhor suas equipes podem obter maior controle sobre custos, produtividade e atendimento ao cliente, fatores que tendem a se tornar eficientes para o sucesso no varejo brasileiro.

Para mais informações, basta acessar: https://www.sisqualwfm.com/pt-br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem gerada por IA/ChatGPT
Tecnologia Há 1 hora

2P Seguros S.A recebe aval de funcionamento da Susep

A nova empresa do Grupo PH Negócios foi autorizada pela Superintendência de Seguros Privados a atuar em todo o país no segmento de seguros de pessoas

 Imagem do Magnific/jcomp
Tecnologia Há 2 horas

Stablecoins ganham espaço no mercado de pagamentos

Ao reduzirem custo e tempo de liquidação, stablecoins passaram a ser vistas como uma opção vantajosa no mercado de pagamentos internacionais, desta...

 MERC Group
Tecnologia Há 6 horas

Nova empresa de auditoria mira no mercado financeiro

Com sede em São Paulo, a MERC Group inicia operações voltadas a instituições financeiras e estruturas do mercado de capitais, em um cenário de cres...

 Créditos/Autoria: Divulgação
Tecnologia Há 18 horas

Excesso de sistemas corporativos gera exaustão em empresas

O acúmulo de assinaturas digitais e sistemas isolados nas empresas impulsiona a busca por eficiência e unificação de dados em TI, reduzindo o despe...

 Departamento de Marketing TomTicket
Tecnologia Há 19 horas

Nova atualização do WhatsApp deve transformar o atendimento

A liberação dos nomes de usuário (@usernames) pelo WhatsApp elimina a necessidade de compartilhar o número de telefone para iniciar conversas e dev...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. Máx. 17°
16° Sensação
2.72 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h57 Pôr do sol
Quarta
19°
Quinta
24° 10°
Sexta
25° 15°
Sábado
28° 19°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 24 minutos

Projeto cria política nacional para promover envelhecimento ativo
Câmara Há 24 minutos

Projeto proíbe postos de gasolina de cobrarem preços diferentes para pagamentos em dinheiro ou Pix
Economia Há 24 minutos

IBGE prevê safra de 347,4 milhões de toneladas para 2026
Tecnologia Há 58 minutos

2P Seguros S.A recebe aval de funcionamento da Susep
Câmara Há 58 minutos

Comissão especial cancela reunião para votar parecer sobre política nacional para pessoas com autismo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -1,24%
Euro
R$ 5,79 -1,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 346,951,68 +4,12%
Ibovespa
176,146,16 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 3030 (11/07/26)
06
11
25
45
48
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7064 (13/07/26)
15
24
29
53
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3734 (13/07/26)
02
03
05
08
10
12
13
14
15
16
17
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2949 (13/07/26)
02
03
07
09
15
19
21
23
59
62
66
67
70
77
79
84
91
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2982 (13/07/26)
04
20
24
27
40
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias