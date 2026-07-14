PRF empossa novo superintendente no Rio Grande do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) oficializou, na manhã desta segunda-feira (13), a posse de João Antônio Martins Costa como novo superintendente da instituição no Rio Grande do Sul. A cerimônia foi realizada no auditório do Ministério Público do Estado, em Porto Alegre, reunindo representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de integrantes das forças de segurança, instituições parceiras e servidores da corporação.

A solenidade foi conduzida pelo diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, que assinou o termo de posse, formalizando a nomeação de João Martins para o comando da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado.

Natural de Jaguarão, João Antônio Martins Costa ingressou na PRF em 2015, após acumular mais de dez anos de experiência na Brigada Militar. Bacharel em Direito e pós-graduado em Segurança Pública, iniciou sua atuação na Polícia Rodoviária Federal em Porto Velho, Rondônia, retornando posteriormente ao Rio Grande do Sul.

Ao longo da carreira na instituição, exerceu funções tanto na área operacional quanto administrativa, participando de atividades ligadas à inteligência, direitos humanos, educação para o trânsito e gestão institucional.

Durante seu pronunciamento, o novo superintendente reafirmou o compromisso de fortalecer as ações da PRF no Estado, com foco na preservação de vidas nas rodovias federais, no combate qualificado à criminalidade e na ampliação da integração entre os órgãos de segurança.

João Martins também ressaltou que a atuação policial deve caminhar ao lado da promoção dos direitos humanos. Segundo ele, "a segurança pública e os direitos humanos não caminham em direções opostas, caminham exatamente na mesma direção".

Na cerimônia, o diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, destacou a experiência operacional e administrativa do novo superintendente, desejando sucesso na condução dos trabalhos da corporação no Rio Grande do Sul.

Conforme a direção da Polícia Rodoviária Federal, o Rio Grande do Sul ocupa posição estratégica para a instituição, tanto nas ações de enfrentamento à criminalidade quanto na promoção da segurança viária e na defesa dos direitos humanos nas rodovias federais.

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