Terça, 14 de Julho de 2026
4°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

PRF empossa novo superintendente no Rio Grande do Sul

João Antônio Martins Costa assume o comando da corporação no Estado com foco em segurança viária, combate ao crime e integração institucional.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ramon Mendes - Jornalismo RP / Polícia Rodoviária Federal (PRF)
14/07/2026 às 09h41
PRF empossa novo superintendente no Rio Grande do Sul
(Foto: Divulgação / PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) oficializou, na manhã desta segunda-feira (13), a posse de João Antônio Martins Costa como novo superintendente da instituição no Rio Grande do Sul. A cerimônia foi realizada no auditório do Ministério Público do Estado, em Porto Alegre, reunindo representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de integrantes das forças de segurança, instituições parceiras e servidores da corporação.

A solenidade foi conduzida pelo diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, que assinou o termo de posse, formalizando a nomeação de João Martins para o comando da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado.

Natural de Jaguarão, João Antônio Martins Costa ingressou na PRF em 2015, após acumular mais de dez anos de experiência na Brigada Militar. Bacharel em Direito e pós-graduado em Segurança Pública, iniciou sua atuação na Polícia Rodoviária Federal em Porto Velho, Rondônia, retornando posteriormente ao Rio Grande do Sul.

Ao longo da carreira na instituição, exerceu funções tanto na área operacional quanto administrativa, participando de atividades ligadas à inteligência, direitos humanos, educação para o trânsito e gestão institucional.

Durante seu pronunciamento, o novo superintendente reafirmou o compromisso de fortalecer as ações da PRF no Estado, com foco na preservação de vidas nas rodovias federais, no combate qualificado à criminalidade e na ampliação da integração entre os órgãos de segurança.

João Martins também ressaltou que a atuação policial deve caminhar ao lado da promoção dos direitos humanos. Segundo ele, "a segurança pública e os direitos humanos não caminham em direções opostas, caminham exatamente na mesma direção".

Na cerimônia, o diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, destacou a experiência operacional e administrativa do novo superintendente, desejando sucesso na condução dos trabalhos da corporação no Rio Grande do Sul.

Conforme a direção da Polícia Rodoviária Federal, o Rio Grande do Sul ocupa posição estratégica para a instituição, tanto nas ações de enfrentamento à criminalidade quanto na promoção da segurança viária e na defesa dos direitos humanos nas rodovias federais.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação / Colégio Cruzeiro)
Direitos Infantis Há 6 horas

Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos com avanços e desafios na garantia de direitos

Especialistas destacam conquistas obtidas desde a criação do ECA, mas alertam para riscos no ambiente digital, violência e necessidade de fortalecimento das políticas públicas.

 Pilar da ponte sobre o Rio Guarita, atingido por uma barcaça à deriva, passou por inspeção técnica (Foto: Divulgação | ASCOM Tenente Portela)
Inspeção técnica Há 3 dias

DAER garante integridade estrutural da ponte entre Tenente Portela e Palmitinho

Não foram verificados danos na construção

 Governo do Estado anunciou o repasse de R$ 8 milhões para ações voltadas à proteção e ao bem-estar dos animais domésticos (Foto: Igor de Almeida | ASCOM SEMA)
FUNBEA/RS Há 3 dias

Municípios da Região Celeiro recebem apoio financeiro para proteção de animais domésticos

Valores são oriundos do FUNBEA/RS

 Instituição em Tenente Portela é referência macrorregional no atendimento via SUS (Foto: Jalmo Fornari)
Tenente Portela Há 3 dias

Despesas mensais do Hospital Santo Antônio alcançam cerca de R$ 7 milhões

Informação foi revelada durante entrevista à Rádio Província FM

 Trecho conecta São Valério do Sul à VRS-862 (Vila Colorado) e à ERS-155, em Santo Augusto (Foto: Diones Roberto Becker)
ERS-573 Há 3 dias

Estado autoriza licitação de obra asfáltica na Região Celeiro

DAER adotará as providências necessárias para dar seguimento junto à Central de Licitações

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. Máx. 17°
16° Sensação
2.72 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h57 Pôr do sol
Quarta
19°
Quinta
24° 10°
Sexta
25° 15°
Sábado
28° 19°
Domingo
22° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Projeto cria política nacional para promover envelhecimento ativo
Câmara Há 9 minutos

Projeto proíbe postos de gasolina de cobrarem preços diferentes para pagamentos em dinheiro ou Pix
Economia Há 9 minutos

IBGE prevê safra de 347,4 milhões de toneladas para 2026
Tecnologia Há 43 minutos

2P Seguros S.A recebe aval de funcionamento da Susep
Câmara Há 43 minutos

Comissão especial cancela reunião para votar parecer sobre política nacional para pessoas com autismo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -1,24%
Euro
R$ 5,79 -1,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 346,722,44 +4,05%
Ibovespa
176,099,19 pts 0.12%
Mega-Sena
Concurso 3030 (11/07/26)
06
11
25
45
48
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7064 (13/07/26)
15
24
29
53
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3734 (13/07/26)
02
03
05
08
10
12
13
14
15
16
17
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2949 (13/07/26)
02
03
07
09
15
19
21
23
59
62
66
67
70
77
79
84
91
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2982 (13/07/26)
04
20
24
27
40
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias