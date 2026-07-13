Segunda, 13 de Julho de 2026
3°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Comissão aprova criação de símbolo nacional para conscientização sobre doenças raras

Laço multicolorido passa a simbolizar a luta das pessoas com doenças raras; o Senado ainda precisa aprovar para o projeto virar lei

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
13/07/2026 às 10h27
Comissão aprova criação de símbolo nacional para conscientização sobre doenças raras
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1643/25, que reconhece o laço multicolorido como símbolo nacional da luta pelos direitos das pessoas com doenças raras no Brasil.

O texto segue para o Senado, caso não haja recurso para análise pelo Plenário.

O símbolo terá cinco cores: rosa, lilás, azul, verde e amarelo. Segundo o texto, as pontas começam em rosa e passam gradualmente pelo lilás, azul e verde, até chegar ao amarelo no centro do laço.

O uso do símbolo será opcional e sua ausência não prejudica o exercício de direitos e garantias previstos em lei.

O símbolo
A autora da proposta, deputada Rosangela Moro (PL-SP), explicou que o laço foi inspirado em símbolo já adotado internacionalmente, o que favorece sua integração ao movimento global de conscientização sobre doenças raras.

O projeto segue modelo semelhante ao do cordão de girassóis, reconhecido pela Lei 14.624/23 , como símbolo oficial das deficiências ocultas.

Doenças raras
As doenças raras, embora individualmente pouco prevalentes, afetam milhões de brasileiros. A deputada destaca que essa população enfrenta diagnóstico frequentemente tardio e barreiras de acesso ao tratamento, o que a coloca em situação de vulnerabilidade.

A proposta tem respaldo na Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, instituída pela Portaria 199/14 do Ministério da Saúde.

O Brasil já conta com o Dia Nacional das Doenças Raras ( Lei 13.693/18 ) e o Dia Nacional da Informação, Capacitação e Pesquisa sobre Doenças Raras ( Lei 14.593/23 ), mas ainda não possui um símbolo oficial para a causa.

Para Rosangela Moro, a adoção do laço multicolorido ajudará a dar mais visibilidade às pessoas com doenças raras e a fortalecer políticas públicas voltadas a esse público.

Parecer a favor
Segundo a relatora, deputada Silvia Cristina (PP-RO), as doenças raras são um relevante desafio para o sistema público de saúde, demandando políticas públicas voltadas ao diagnóstico precoce, ao acesso ao tratamento e à promoção da inclusão social.

"Iniciativas legislativas de conscientização e visibilidade social mostram-se legítimas e adequadas ao interesse público", afirmou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Câmara Há 32 minutos

Projeto reduz tributo de resseguradoras nacionais

Proposta também altera limite para compensação de prejuízos fiscais de empresas de resseguros e retrocessão

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 33 minutos

Projeto cria regras para doação de remédio e ração a animais de famílias carentes

Doações também poderão contemplar protetores e ONGs; a Câmara dos Deputados analisa a proposta

 Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Projeto facilita Bolsa Família em caso de pessoa com deficiência que necessite de cuidador

Proposta exclui do cálculo da renda familiar o BPC recebido pela pessoa com deficiência; a Câmara analisa a proposta

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Projeto aumenta pena por maus-tratos contra cães e gatos

Proposta em análise na Câmara prevê reclusão de quatro a oito anos e impede substituição da prisão por multa

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Projeto cria sistema nacional para prevenir violência contra jovens

O Projeto de Lei 462/26 institui o Sistema Nacional de Prevenção à Violência Juvenil. O objetivo é reduzir a violência letal e não letal contra jov...

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 13°
Sensação
1.17 km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Terça
17°
Quarta
20°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 17°
Sábado
28° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 25 minutos

Canon apresenta soluções de impressão na FuturePrint 2026
Câmara Há 25 minutos

Projeto reduz tributo de resseguradoras nacionais
Direitos Humanos Há 25 minutos

Operação resgata 29 trabalhadores em condições análogas à escravidão
Câmara Há 25 minutos

Projeto cria regras para doação de remédio e ração a animais de famílias carentes
Tecnologia Há 58 minutos

IA checa riscos e reforça fiscalização de contratos públicos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,57%
Euro
R$ 5,87 +0,62%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 336,709,18 -3,30%
Ibovespa
175,739,08 pts -1.2%
Mega-Sena
Concurso 3030 (11/07/26)
06
11
25
45
48
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7063 (11/07/26)
09
36
55
61
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3733 (11/07/26)
01
02
03
05
07
10
11
12
13
14
16
17
19
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2948 (10/07/26)
00
04
06
09
17
18
20
25
34
36
37
43
51
54
68
84
85
88
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2981 (10/07/26)
04
05
18
41
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias