Fintech aposta em consolidação e faz primeira aquisição

A RecebeAqui, fintech especializada em soluções financeiras e links de pagamento para o setor de turismo, integrante do Grupo VPA, anunciou a aquisição da Kolek, plataforma de gestão de cobranças recorrentes e recebimentos voltada para escritórios contábeis e pequenas empresas.

A transação representa o primeiro movimento de uma estratégia mais ampla de consolidação de fintechs verticais, focadas em segmentos específicos da economia brasileira que possuem necessidades financeiras próprias e muitas vezes são mal atendidos por plataformas generalistas.

Fundada em 2022, a Kolek construiu uma posição de destaque no mercado contábil, atendendo centenas de escritórios de contabilidade em todo o país. Atualmente, a plataforma já processou mais de R$150 milhões em transações realizadas por meio de PIX e boletos.

Segundo Murilo Pinheiro, CEO e co-fundador da Kolek, a combinação das empresas cria uma oportunidade única de acelerar a evolução do produto e ampliar a oferta de soluções para os clientes.

"Ao longo dos últimos anos construímos uma forte presença no segmento contábil e validamos uma tese importante: nichos específicos possuem necessidades financeiras muito diferentes das soluções generalistas oferecidas pelo mercado. Encontramos na RecebeAqui uma empresa extremamente complementar, com infraestrutura financeira própria e capacidade tecnológica para levar essa visão para um novo patamar."

Consolidação em um mercado mais complexo

O movimento acontece em um momento de transformação do setor financeiro brasileiro. Nos últimos anos, o mercado de fintechs foi marcado pelo crescimento acelerado de grandes plataformas horizontais. Ao mesmo tempo, mudanças regulatórias vêm aumentando a complexidade operacional e os custos de compliance para empresas do setor.

Entre elas está a Resolução BCB nº 522 e a regulamentação do Banking as a Service (BaaS) no Brasil, ambas publicadas pelo Banco Central, que estabelecem novas exigências para participantes do ecossistema financeiro e de pagamentos, elevando os desafios de adequação regulatória para fintechs de menor porte.

Nesse contexto, a RecebeAqui acredita que a combinação entre escala operacional, infraestrutura financeira própria e especialização por nicho será um fator decisivo para a próxima fase de crescimento do setor.

"Acreditamos que o mercado passará por um processo natural de consolidação. Nos últimos anos surgiram diversas fintechs especializadas que desenvolveram excelentes canais de distribuição e profundo conhecimento dos seus segmentos, mas nem todas conseguiram construir infraestrutura financeira própria. Nossa visão é combinar essas competências em uma plataforma única, mantendo a especialização de cada vertical", afirma João Freitas Filho, CEO da RecebeAqui.

Estratégia focada em verticais

A tese da RecebeAqui contrasta com a abordagem adotada por grandes plataformas generalistas do mercado, como Asaas, Vindi e IUGU e outros players de grande porte.

Enquanto esses provedores atendem uma ampla variedade de empresas, a estratégia da RecebeAqui é desenvolver soluções especializadas para segmentos específicos, combinando infraestrutura financeira compartilhada com produtos adaptados às particularidades de cada mercado.

O setor de turismo, vertical onde a RecebeAqui já possui forte atuação, apresenta características próprias relacionadas a parcelamento, links de pagamento via cartão, recebíveis e sazonalidade. Já o mercado contábil, onde a Kolek tem forte presença, demanda ferramentas de cobrança recorrente via boleto e PIX, gestão de honorários, automação financeira e relacionamento contínuo com pequenas empresas.

Com a aquisição da Kolek, a RecebeAqui passa a incorporar uma das principais plataformas especializadas nesse segmento e dá início a uma estratégia de expansão para novas verticais.

Próximos passos

A operação prevê a integração gradual das plataformas e equipes ao longo dos próximos meses, mantendo a continuidade dos serviços prestados aos clientes de ambas as empresas. As empresas projetam processar mais de R$300 milhões em seu primeiro ano de operação conjunta.

Os fundadores da Kolek permanecerão envolvidos na operação e no desenvolvimento da vertical contábil, contribuindo para a expansão da nova estrutura. A expectativa das empresas é que a combinação permita ampliar a oferta de produtos financeiros, aumentar a eficiência operacional e acelerar o crescimento das verticais atendidas.

Sobre a RecebeAqui

A RecebeAqui é uma fintech especializada em soluções financeiras e de pagamentos, com forte atuação no setor de turismo e oferece infraestrutura financeira, links de pagamento via cartão de crédito, gestão e antecipação de recebíveis e serviços voltados para empresas de diversos portes. A empresa integra o Grupo VPA, que possui atuação em diversos países da América Latina e Europa.

Sobre a Kolek

A Kolek é uma plataforma de gestão de cobranças e recebimentos focada em escritórios contábeis e pequenas empresas. A solução automatiza processos de gestão de recebíveis e cobrança por meio de PIX, boletos, réguas de cobranças recorrentes com canais de e-mail e whatsapp e integração com sistemas de gestão, processando mais de R$ 15 milhões em transações mensalmente.