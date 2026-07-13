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Affle 3i anuncia aquisição do stack tecnológico da AdColony

A aquisição amplia o ecossistema tecnológico da Affle 3i, fortalece sua presença na indústria de Adtech global.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/07/2026 às 11h00
Affle 3i anuncia aquisição do stack tecnológico da AdColony
Divulgação Affle

A Affle, empresa global de tecnologia especializada em soluções de user acquisition, engajamento, monetização e conversão para anunciantes mobile, por meio de seu ecossistema de plataformas de Adtech impulsionadas por IA, anunciou a assinatura de um contrato definitivo para a aquisição de ativos com a DT (NASDAQ: APPS), anteriormente conhecida como Digital Turbine. A operação foi realizada por meio da Affle MEA FZ LLC e inclui o SDK da AdColony para Android e iOS, sua plataforma tecnológica, integrações com publishers e plataformas de mediação, além da marca, domínio e goodwill relacionados aos ativos.

A aquisição está alinhada à estratégia de crescimento em 10X da Affle, que busca ampliar o ecossistema tecnológico de suas plataformas — com um alcance mais amplo de SDKs — abrangendo uma gama diversificada de conexões com publishers mobile globalmente. A estratégia de verticalização profunda da Affle e seu portfólio expandido de Propriedade Intelectual (PI) garantem uma destilação aprimorada de dados para diferenciar interações humanas de não humanas, com o objetivo de impulsionar conversões de consumidores premium por meio de seu modelo de negócios diferenciado de CPCU (Custo por Usuário Convertido).

"Estamos felizes por anunciar esta aquisição estratégica de ativos como parte do nosso plano de crescimento de 10X", disse Anuj Khanna Sohum, Presidente, Diretor Geral e CEO da Affle. "A integração da AdColony é um passo significativo para alavancar uma escala global aos anunciantes da Affle com conversões premium, impulsionadas por uma inteligência de audiência mais profunda em todas as nossas verticais de indústrias. Com nossa plataforma integrada, desbloquearemos um ROI maior, tanto para nossos anunciantes como para nossos publishers e, assim, gerar valor em longo prazo para os nossos stakeholders."

A transação permite que a DT concentre ainda mais seus investimentos e recursos em suas principais plataformas de mídia e distribuição, bem como em seus ativos diferenciados de dados e inteligência.

"Após as aquisições da Fyber e da AdColony, tomamos a decisão estratégica de consolidar nossas operações em torno de uma única plataforma de troca de anúncios, que se tornou a base para o que hoje é a DTX", disse Bill Stone, CEO da DT. "Essa decisão nos permitiu simplificar nossa infraestrutura tecnológica, concentrar nossos investimentos e construir uma plataforma mais robusta a longo prazo. A Affle é uma parceira natural para esses ativos da AdColony e essa transação cria uma oportunidade para aprofundarmos nosso relacionamento comercial e alavancar nossos respectivos pontos fortes em oferta, demanda e tecnologia para gerar mais valor para anunciantes, publishers e parceiros."

"Esta aquisição reforça o compromisso da Affle na expansão contínua em escala global e no fornecimento de recomendações personalizadas ao longo das jornadas do consumidor conectado", disse Sameer Sondhi, CEO da América do Norte e Diretor de Investimentos Estratégicos da Affle. "A AdColony traz uma reputação sólida e de longa data junto a publishers do mundo todo, o que complementa a estratégia mais ampla da Affle. A aquisição fortalece ainda mais a capacidade da Affle de impulsionar um maior engajamento com anunciantes novos e existentes globalmente. O alcance aprimorado, combinado com uma inteligência de audiência mais rica para conversões de consumidores premium, possibilitará um impacto verdadeiramente diferenciado."

Por meio dessa aquisição e de sua parceria comercial contínua com a DT, a Affle busca entregar um valor superior para anunciantes, publishers e acionistas em todo o mundo.

Sobre a Affle Inc.

A Affle Inc. é uma empresa global de tecnologia especializada em soluções de user acquisition, engajamento, monetização e conversão para anunciantes em todo o mundo, por meio de seu ecossistema de plataformas de Adtech impulsionadas por IA. A Affle Inc. é uma subsidiária indireta da Affle de CPCU em dispositivos móveis, CTV e outros Dispositivos Conectados Inteligentes e Autônomos (AICDs, na sigla em inglês).

A Consumer Platform da Affle 3i permite que anunciantes otimizem a segmentação, personalizem o engajamento dos usuários e maximizem o ROI ao combinar dados proprietários, inteligência avançada de audiência e recursos de IA. Com integrações tecnológicas inovadoras, a Affle amplia o engajamento do usuário em diferentes etapas da jornada do consumidor em dispositivos conectados, utilizando algoritmos que vão além da automação e da eficiência para entregar experiências de nova geração, apoiadas por uma análise profunda de dados capaz de diferenciar comportamentos humanos de não humanos.

A Affle Inc. é uma subsidiária indireta nos EUA da Affle 3i Limited, que está listada na NSE (AFFLE) e na BSE (542752).

Para mais informações, basta visitar www.affle.com

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