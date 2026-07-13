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Cidade do Rio proíbe publicidade de bets em espaços públicos

Medida vale para locais que dependam de autorização do município

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/07/2026 às 10h27
Cidade do Rio proíbe publicidade de bets em espaços públicos
© Antônio Cruz/ Agência Brasil

Um decreto publicado nesta segunda-feira (13) pela prefeitura do Rio de Janeiro proíbe a veiculação de publicidade de plataformas de apostas, as chamadas bets , em espaços públicos da cidade. A proibição atinge locais onde há publicidade exterior, mobiliário urbano e demais locais cuja exploração dependa de autorização, licença, permissão ou concessão do município.

Entre os objetivos do decreto está reduzir a exposição da população, em especial crianças e adolescentes a essas plataformas de apostas.

A fiscalização ficará a cargo da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF), que determinará a retirada imediata das publicidades irregulares e aplicará as sanções previstas na legislação municipal, como multas.

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