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Epagri/Ciram lança painel com informações sobre usuários de água regularizados em Santa Catarina

Foto: Divulgação / EpagriVocê sabe onde a água é utilizada em Santa Catarina? Em quais regiões ela é mais demandada? Quais atividades consomem mais...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
01/07/2026 às 19h46
Epagri/Ciram lança painel com informações sobre usuários de água regularizados em Santa Catarina
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação / Epagri

Você sabe onde a água é utilizada em Santa Catarina? Em quais regiões ela é mais demandada? Quais atividades consomem mais água? Essas e outras informações agora podem ser consultadas em uma nova plataforma desenvolvida pela Epagri/Ciram com o apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae): o Painel de Informações sobre Usuários de Água Regularizados em SC, disponível para a sociedade no endereço  https://ciram.epagri.sc.gov.br/cadastro_usuario_agua/

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A ferramenta reúne dados de pessoas, empresas, propriedades rurais e instituições que possuem cadastro e autorização para utilizar recursos hídricos no estado. Em poucos cliques, é possível visualizar quantos usuários existem em cada município ou região, quais são as principais finalidades de uso da água (indústria, abastecimento público, consumo humano, criação animal, entre outros) e como essas demandas estão distribuídas pelo território catarinense.

O coordenador do projeto, pesquisador da Epagri/Ciram Guilherme Miranda,  explica que as informações são obtidas a partir dos cadastros mantidos pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e passam por um processo de qualificação realizado pela Epagri/Ciram antes de serem disponibilizadas ao público. “O resultado é uma base de dados organizada e de fácil consulta, que pode ser utilizada por gestores públicos, pesquisadores, produtores rurais, empresas e pela sociedade em geral”, diz ele.

Informação para o planejamento hídrico 

Segundo Guilherme, o painel foi criado para transformar grandes volumes de dados em informações úteis para o planejamento e a gestão dos recursos hídricos. “Com ele, é possível identificar padrões de uso da água, acompanhar a distribuição das demandas entre as regiões do estado e subsidiar decisões relacionadas à segurança hídrica, ao desenvolvimento econômico e à sustentabilidade”, explica o coordenador.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Além dos mapas interativos, a plataforma apresenta indicadores sobre quantidade de usuários cadastrados, finalidades de uso da água e percentuais de vazão por região e atividade. Também conta com filtros avançados que permitem análises mais detalhadas. “Ao ampliar o acesso a essas informações, o painel contribui para uma gestão mais eficiente e transparente dos recursos hídricos catarinenses, fortalecendo o planejamento de ações que garantam água para a população, a produção de alimentos, a indústria e a conservação ambiental”, destaca Guilherme.

Para a gerente da Epagri/Ciram, Cristina Pandolfo, a entrega do painel consolida o papel da empresa como provedora de inteligência ambiental e suporte à decisão no Estado. “Em um cenário de mudanças climáticas e pressões crescentes sobre os recursos naturais, a transparência e a precisão técnica são os pilares que garantem a segurança hídrica e a sustentabilidade das atividades produtivas catarinenses. Este é mais um passo fundamental na nossa missão de integrar ciência e gestão para o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina”, diz ela.

Regularização ainda é desafio em Santa Catarina

O novo Painel de Informações sobre Usuários de Água Regularizados em Santa Catarina demonstra a importância da regularização dos usos de recursos hídricos e do serviço de outorga, instrumento essencial para a gestão das águas no Estado. Responsável pela emissão das outorgas e pela regularização dos usuários, a Semae, por meio da Gerência de Outorga e Recursos Hídricos (GEORH), o garante o uso sustentável da água, assegurando o equilíbrio entre as demandas dos diferentes setores, o abastecimento da população e a preservação ambiental.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

De acordo com a gerente de Outorga e Controle de Recursos Hídricos da Semae, Gisele de Souza Mori, a utilização de painéis de dados torna-se ação estratégica para identificar áreas e setores com baixa adesão aos processos de regularização, orientar ações de mobilização dos usuários, além de subsidiar a tomada de decisão pelos gestores públicos. “O aumento da base de usuários regularizados vai  contribuir para uma avaliação mais precisa das demandas hídricas e da disponibilidade de água, promovendo maior segurança hídrica e sustentabilidade na gestão dos recursos hídricos do Estado”, diz ela.

Gisele explica que atualmente as demandas de uso da água regularizadas em função da vazão outorgável superficial representam aproximadamente 30% da vazão total demandada no Estado. “Entretanto, o número de usuários regularizados corresponde a apenas 4% do total estimado de usuários de recursos hídricos, evidenciando uma significativa lacuna cadastral e de regularização”, destaca Gisele.

O Painel de Informações sobre Usuários de Água Regularizados em Santa Catarina está disponível gratuitamente no  portal da  Epagri /Ciram  e pode ser acessado por qualquer cidadão interessado em consultar os dados.

Mais informações e entrevistas:

– Guilherme Xavier de Miranda Junior, coordenador do projeto (48) 3664-4409/99961-2040 e E-mail: [email protected]

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407/99161-6596

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