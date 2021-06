Poder Executivo busca alternativas para reativar o aeroporto de Três Passos

Recentemente, uma comitiva de Três Passos liderada pelo prefeito Arlei Tomazoni se reuniu em Porto Alegre com Leandro Taborda, diretor do Departamento Aéreo Portuário (DAP). O órgão é responsável pela aviação no Rio Grande do Sul.

Na ocasião, foi debatida a possibilidade de Três Passos reativar o antigo aeroporto. — Este é um antigo sonho nosso. Estamos trabalhando para que consigamos dar andamento neste projeto que trará desenvolvimento para o município — destaca o prefeito Arlei Tomazoni.

