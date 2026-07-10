Comissão discute regulamentação do balonismo turístico no Brasil

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados discute, na próxima quarta-feira (15), a regulamentação do balonismo turístico no Brasil.

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 5, a pedido da deputada Daniela Reinehr (PL-SC).

O objetivo é discutir:

os desafios regulatórios do balonismo turístico;

os avanços promovidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); e

as medidas necessárias para garantir a segurança operacional da atividade.

Daniela Reinehr ressalta que o balonismo turístico se consolidou como um importante segmento do turismo de experiência, contribuindo para o desenvolvimento econômico regional e para a geração de emprego e renda.

Acidente

A deputada afirma ainda que o debate ganha relevância após o acidente ocorrido em 21 de junho de 2026, em Praia Grande (SC), que resultou na morte de oito pessoas.

"O fortalecimento de regras técnicas, da cultura de prevenção e da coordenação entre órgãos públicos e operadores privados constitui medida essencial para preservar vidas, conferir maior segurança aos usuários e permitir o desenvolvimento sustentável desta relevante atividade turística nacional."