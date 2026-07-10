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TQI avança no programa AWS Advanced Partner

Reconhecimento indica evolução técnica da companhia e apoia o desenvolvimento de competências em migração, modernização e ambientes mainframe

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/07/2026 às 12h01
TQI avança no programa AWS Advanced Partner
TQI

A TQI, empresa brasileira de tecnologia com mais de 30 anos de atuação em projetos estratégicos de alto impacto, conquistou o reconhecimento de parceira Advanced Tier da Amazon Web Services (AWS), no âmbito do AWS Partner Network (APN). Segundo a AWS, o programa organiza os parceiros de serviços em níveis associados ao cumprimento de critérios de validação e ao desenvolvimento de conhecimentos técnicos em nuvem.

A evolução da TQI para o nível Advanced reforça um movimento estratégico da companhia em cloud, modernização de aplicações, engenharia de software, dados e inteligência artificial. O reconhecimento representa uma etapa da estratégia adotada pela empresa para atuar na transformação de ambientes críticos, por meio da integração entre plataformas, arquiteturas modernas e modelos de desenvolvimento de software.

"O reconhecimento representa uma etapa na consolidação da estratégia tecnológica da TQI. O avanço para o nível AWS Advanced Partner indica a evolução técnica da companhia e amplia sua participação no ecossistema AWS, especialmente em projetos relacionados à transformação, à modernização e à computação em nuvem", afirma Mário Anseloni, presidente e CEO da TQI.

O novo status no programa de parceria da AWS também abre caminho para a TQI avançar nas competências de Migração e Modernização e de Mainframe Modernization, áreas diretamente ligadas à experiência da companhia em sistemas de alta complexidade. As especializações da AWS possuem processos próprios de candidatura e validação, de acordo com os requisitos estabelecidos para cada área pelo programa de parceiros.

Para a TQI, o reconhecimento reforça uma visão pragmática de mercado, na qual a transformação tecnológica é conduzida de forma progressiva, segura e alinhada aos objetivos de negócio.

Nesse contexto, a estratégia da TQI busca unir a robustez de ambientes legados, como mainframes e sistemas centrais de missão crítica, ao potencial de cloud, dados, inteligência artificial e engenharia moderna. Essa abordagem tem como objetivo apoiar iniciativas de eficiência operacional, gestão da dívida técnica e desenvolvimento de capacidades digitais, considerando a estabilidade, a segurança e a confiabilidade exigidas por operações essenciais.

"A modernização de ambientes críticos envolve a avaliação conjunta de sistemas legados, computação em nuvem, estabilidade e inovação. A estratégia consiste em preservar os recursos que sustentam as operações essenciais e conectá-los a novas arquiteturas, dados, inteligência artificial e modelos de desenvolvimento. O processo deve considerar redução de riscos, eficiência e resultados de negócio, evitando rupturas desnecessárias", afirma Cristiano Oliveira, COO da TQI.

Com a mudança, a TQI amplia sua proximidade com o ecossistema AWS e passa a acessar recursos, programas e iniciativas disponibilizados aos parceiros do nível Advanced. De acordo com a AWS, o AWS Partner Network oferece recursos técnicos, treinamentos, programas de especialização e mecanismos de apoio ao desenvolvimento e à validação de soluções.

A TQI atua em projetos de transformação tecnológica para segmentos como serviços financeiros, telecomunicações, seguros, logística, varejo e serviços. Entre as frentes desenvolvidas pela companhia estão modernização de aplicações, engenharia de software, arquitetura em nuvem, dados e inteligência artificial.

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