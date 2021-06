Covid-19: Derrubadas tem 20 casos ativos e 36 pessoas sendo monitoradas

No momento, nenhum residente em Derrubadas está hospitalizado em virtude do novo coronavírus (Foto: Diones Roberto Becker)

Os dados epidemiológicos referentes à Derrubadas foram atualizados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), na terça-feira (08/06). Conforme a publicação oficial, 20 moradores são considerados casos ativos do novo coronavírus e outros 36 recebem acompanhamento.

Desde que a pandemia começou, o município contabiliza 284 diagnósticos positivos e cinco óbitos atribuídos à Covid-19. O boletim epidemiológico não revela se há suspeitos de contaminação aguardando o retorno de exames laboratoriais.

No momento, nenhum residente em Derrubadas está hospitalizado em virtude do novo coronavírus.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.