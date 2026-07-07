Tenente Portela conquista verba estadual para ampliar unidade de atendimento básico

A Prefeitura de Tenente Portela garantiu um aporte financeiro de R$ 300 mil junto ao Governo do Estado para a ampliação da Unidade de Saúde ESF 3. Os recursos fazem parte do programa Avançar Mais na Saúde, desenvolvido pela Secretaria Estadual da Saúde com o objetivo de fortalecer a atenção básica nos municípios gaúchos.

A confirmação da liberação ocorreu nesta semana durante compromissos oficiais do prefeito Rosemar Sala em Porto Alegre. Na capital, o chefe do Executivo municipal participou de encontros com representantes do governo estadual para acompanhar projetos em andamento e apresentar novas demandas da comunidade portelense.

Os recursos serão empregados na ampliação da estrutura física da unidade, incluindo adequações e melhorias nos espaços destinados ao atendimento da população. A iniciativa busca proporcionar mais conforto aos pacientes, ampliar a acessibilidade e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde.

Conforme o prefeito Rosemar Sala, a conquista é resultado das constantes articulações realizadas junto ao governo estadual em busca de investimentos para o município. Ele ressaltou que a medida contribui diretamente para o fortalecimento da rede pública de saúde e para a qualificação dos atendimentos oferecidos aos moradores.

Além de Tenente Portela, os municípios de Palmitinho, Três Passos e Vicente Dutra também foram beneficiados com recursos do programa estadual.

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