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Pop Mart chega ao Brasil em meio a avanço de colecionáveis

Marca conhecida pelo sucesso global do Labubu inicia vendas no país com integração de estoque, logística e canais digitais para ampliar o acesso ao...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/07/2026 às 11h42
Pop Mart chega ao Brasil em meio a avanço de colecionáveis
Divulgação / Pop Mart

Pop Mart, empresa chinesa especializada em brinquedos colecionáveis, iniciou suas atividades comerciais no Brasil em 2026, com a estruturação da operação realizada pela Infracommerce. A parceria prevê a gestão de canais de venda que inclui o e‑commerce próprio da marca, a presença em marketplaces e acordos com parceiros B2B, além da atuação em plataformas de social commerce, como TikTok Shop.

A estratégia de entrada alinha‑se ao crescimento da categoria de colecionáveis no varejo nacional, que tem se integrado a tendências de cultura pop, design e entretenimento. Produtos como art toys e blind boxes vêm sendo consumidos por públicos diversificados, impulsionados por comunidades digitais que compartilham informações e recomendações.

A Infracommerce, responsável pela estrutura comercial da Pop Mart no país, destaca que a diversificação dos pontos de contato – online e em ambientes de social commerce – permite alcançar consumidores que buscam novidades em ambientes digitais. "Quando trabalhamos com produtos que geram grande expectativa no mercado, é importante compreender o comportamento do consumidor e estruturar uma operação compatível com a demanda. A organização dos canais contribui para que a marca acompanhe esse movimento no país", afirmou Camila Dulman, Diretora Comercial e Executiva de Luxo da Infracommerce.

Entre os personagens da marca, Labubu ganhou destaque em 2025, figurando entre os termos mais buscados no Google Brasil, segundo dados de pesquisa de tendências de busca. O desempenho do personagem evidencia a relação entre colecionáveis, cultura pop e comportamento de consumo digital.

A presença da Pop Mart no mercado brasileiro reforça a consolidação dos colecionáveis como categoria em expansão, ao combinar canais de e‑commerce, marketplaces, parceiros comerciais e social commerce, refletindo a mudança na forma como produtos ligados à cultura pop são descobertos e adquiridos pelos consumidores.

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