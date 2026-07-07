Suspeito de ser mentor de latrocínio de caminhoneiro atraído por falsa negociação é preso em Cruz Alta

A Polícia Civil confirmou a identificação e responsabilização do homem apontado como articulador do latrocínio que resultou na morte do caminhoneiro André Luis Stein, de 36 anos, no município de Cruz Alta. A informação foi divulgada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) no último sábado (5).

O suspeito, de 24 anos, já se encontrava custodiado no Presídio Estadual de Cruz Alta, onde cumpre pena e responde por envolvimento em um assassinato registrado no ano de 2021.

Durante diligências realizadas no estabelecimento prisional, com apoio do Grupo de Intervenção da Polícia Penal, os agentes localizaram e apreenderam um aparelho celular que, conforme a investigação, teria sido utilizado pelo suspeito durante o período em que o crime foi planejado e executado.

De acordo com os investigadores, o caminhoneiro foi atraído para Cruz Alta após ser convencido a participar de uma negociação fraudulenta. Ao chegar ao local combinado, acabou sendo surpreendido e morto por disparos de arma de fogo.

As apurações do caso já haviam avançado com a realização da Operação Tijucas, desencadeada em 18 de junho. Na ocasião, quatro pessoas foram alvo da ação policial, sendo dois adultos presos e dois adolescentes apreendidos.

Segundo a Draco, os elementos reunidos ao longo da investigação reforçam a participação dos envolvidos no latrocínio. A Polícia Civil informou que as diligências continuam para esclarecer todos os detalhes do crime e identificar eventuais outros participantes da ação criminosa.

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