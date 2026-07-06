Homem é preso após agredir companheira e tentar incendiar policial no interior de Itapiranga

Um homem de 52 anos acabou detido pela Polícia Militar na noite deste sábado (4), após uma série de ocorrências registradas na comunidade de Linha Becker, área rural de Itapiranga. O caso envolveu agressão contra a companheira, tentativa de atentado contra um policial, danos ao patrimônio público e uma tentativa de suicídio.

Segundo as informações levantadas, a situação teve início por volta das 19h30, quando o próprio indivíduo entrou em contato com a Polícia Militar informando que havia ferido a esposa durante uma discussão, utilizando um garfo doméstico.

Ao chegarem à residência, os policiais conversaram com a mulher, que confirmou ter sido agredida pelo companheiro durante o desentendimento.

Enquanto a ocorrência era atendida, o comportamento do suspeito tornou-se ainda mais agressivo. Conforme relato da corporação, ele lançou combustível na direção de um policial militar e tentou acionar um isqueiro para provocar fogo.

A ação foi rapidamente contida pelos agentes, com auxílio de um familiar do homem, evitando que as chamas fossem iniciadas e que a situação tomasse proporções ainda mais graves.

Diante dos acontecimentos, os policiais efetuaram a prisão do suspeito.

Durante o transporte até a delegacia, o homem teria tentado contra a própria vida dentro da viatura. Conforme apurado, ele utilizou um pedaço de arame para tentar se ferir no compartimento destinado ao transporte de presos.

Os policiais perceberam a ação a tempo e conseguiram impedir o ato. Durante o episódio, o detido também danificou parte da estrutura interna da cela móvel da viatura.

Após ser novamente controlado, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia da Comarca de São Miguel do Oeste. Na sequência, recebeu atendimento de uma equipe do SAMU e foi encaminhado ao Hospital Regional Terezinha Gaio Basso para avaliação e acompanhamento médico.

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