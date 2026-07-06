Mulher denuncia agressões e diz estar sendo perseguida pela ex-companheira de seu parceiro em Três Passos

Uma moradora do bairro Operário, em Três Passos, procurou as autoridades para denunciar uma série de agressões e intimidações que, segundo ela, vêm sendo praticadas pela antiga companheira de seu atual namorado. A mulher, que optou por preservar sua identidade, informou que já formalizou duas ocorrências junto à Polícia Civil.

De acordo com o primeiro boletim, o episódio aconteceu no começo de julho. Ao retornar para casa no final da tarde, ela teria sido surpreendida pela suspeita, que estava acompanhada de outras duas mulheres. A denunciante relatou que o grupo tentou puxá-la para o interior da garagem enquanto fazia ameaças de violência com faca.

Ainda conforme o relato, ela conseguiu resistir ao se segurar no portão da residência, que acabou cedendo e caindo sobre as envolvidas. Após a situação, as suspeitas deixaram o local. A vítima recebeu atendimento da Brigada Militar e do Samu, sendo posteriormente encaminhada ao Hospital de Caridade com ferimentos.

Já na segunda ocorrência, registrada dois dias depois, a mulher informou que a suspeita foi até a frente de seu ambiente de trabalho para procurá-la. Segundo o registro, a entrada da agressora foi impedida por um homem que estava no local. Mesmo sem conseguir se aproximar, a denunciada teria feito novas ameaças, afirmando que iria encontrá-la e tirar sua vida.

Diante dos fatos, a vítima solicitou providências legais e formalizou representação criminal contra a autora das supostas agressões e ameaças.

Em depoimento gravado, a mulher relatou o temor que enfrenta atualmente, afirmou ter deixado sua residência por receio de novos ataques e pediu uma resposta rápida da Justiça para garantir sua segurança.

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