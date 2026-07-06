Polícia Civil prende suspeito de ser mentor do latrocínio de caminhoneiro em Cruz Alta

A Polícia Civil identificou e prendeu o homem apontado como mentor do latrocínio que vitimou o caminhoneiro André Luis Stein, de 36 anos, em Cruz Alta. A prisão foi confirmada neste sábado (05) pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

O suspeito, de 24 anos, já estava recolhido no Presídio Estadual de Cruz Alta, onde cumpre pena por participação em um homicídio ocorrido em 2021. Durante diligências na unidade prisional, realizadas com apoio do Grupo de Intervenção da Polícia Penal, os investigadores apreenderam um aparelho celular que, conforme a investigação, teria sido utilizado por ele na época do crime.

O latrocínio ocorreu em maio deste ano. Segundo a Polícia Civil, André Luis Stein foi atraído até Cruz Alta por meio de uma falsa negociação e acabou sendo morto a tiros.

Operação já havia prendido outros envolvidos

As investigações já haviam resultado na deflagração da Operação Tijucas, em 18 de junho, quando quatro suspeitos foram detidos. Na ocasião, dois adultos foram presos e dois adolescentes apreendidos por envolvimento no crime.

De acordo com a Draco, a investigação reuniu elementos que apontam a participação dos investigados no planejamento e na execução do latrocínio. A apuração do caso continua para esclarecer todos os detalhes da ação criminosa e responsabilizar os envolvidos.

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