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Etapa de Jundiaí mantém Arena Cross em aberto para final

A etapa de Jundiaí do Arena Cross Brasil 2026 definiu o cenário para a Super Final, manteve o equilíbrio na disputa pelo título da categoria PRO e ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/07/2026 às 11h11
Etapa de Jundiaí mantém Arena Cross em aberto para final
Marcelo Zambrana / Arena Cross

A etapa de Jundiaí do Arena Cross Brasil 2026 consolidou o equilíbrio técnico da temporada e definiu o cenário para a decisão do campeonato, marcada para os dias 14 e 15 de agosto, durante o Festival Interlagos, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Realizada no formato Triple Crown na categoria PRO, a prova distribuiu pontuação completa em três baterias de menor duração, modelo que ampliou a competitividade ao longo da etapa e manteve a definição do resultado até a corrida final.

O evento reuniu arquibancadas lotadas e contou com ingressos obtidos por meio da troca por alimentos não perecíveis. Os donativos arrecadados serão destinados a mais de 100 entidades assistenciais cadastradas no Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí.

Segundo o organizador do Arena Cross, Carlinhos Romagnolli, a etapa reafirmou a importância de Jundiaí no calendário da competição. "Jundiaí consolidou-se como uma das principais sedes do Arena Cross, reunindo grande participação do público e elevado nível técnico nas disputas", afirmou.

O prefeito de Jundiaí, Guilherme Martinelli, destacou o impacto social da iniciativa. "Além do aspecto esportivo, o evento contribuiu para a arrecadação de alimentos que serão destinados às entidades assistenciais do município, ampliando o alcance social da competição", declarou.

Disputas acirradas marcaram todas as categorias

Na categoria 50cc, o chileno Tomás Aguila conquistou sua segunda vitória consecutiva na temporada após disputar a liderança nas voltas iniciais com Enzinho Wiebbelling. Na 65cc, Lorenzo Ricken voltou a vencer e ampliou sua vantagem na classificação do campeonato.

A AX2 apresentou uma das provas mais disputadas da etapa. O brasileiro Gabi Andrigo superou o norte-americano Crockett Myers nas voltas finais, conquistando sua segunda vitória consecutiva e ampliando a liderança na classificação geral.

Na categoria PRO, Dean Wilson venceu a primeira bateria, Enzo Lopes conquistou a segunda após uma corrida de recuperação, e Wilson voltou a vencer a terceira e decisiva disputa, garantindo a vitória geral da etapa.

Apesar do resultado em Jundiaí, a classificação do campeonato permaneceu equilibrada. Dean Wilson e Enzo Lopes chegaram à Super Final empatados com 97 pontos, mantendo a definição do título em aberto para a etapa decisiva.

Com um calendário composto por quatro etapas, o Arena Cross Brasil 2026 reúne pilotos brasileiros e estrangeiros nas categorias PRO, AX2, 65cc e 50cc. A Super Final encerrará a temporada durante o Festival Interlagos, definindo os campeões do campeonato.

O Arena Cross Brasil 2026 conta com o patrocínio da Monster Energy, Honda, Pro Honda e Sportbay; copatrocínio de Yamaha, Kawasaki, Pirelli e Motul; apoio da Prefeitura de Jundiaí, Mila Moto, Revista Dirt Action, Show Radical e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), com realização da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).

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