Renato Lunkes assume interinamente a presidência da Câmara de Vereadores de Palmeira das Missões

O vereador Renato Lunkes assumiu interinamente, na manhã desta sexta-feira (03), a Presidência da Câmara de Vereadores de Palmeira das Missões. A posse foi realizada em ato conduzido pelo 1º secretário do Legislativo, vereador Clodoaldo Bueno, com a presença de servidores da Casa.

A mudança ocorreu em cumprimento à decisão da Justiça Eleitoral no Processo nº 0600829-02.2024.6.21.0032, encaminhada por meio de ofício da 32ª Zona Eleitoral. A determinação estabeleceu o afastamento imediato do prefeito Evandro Luis Massing e do vice-prefeito Régis de Lima Lorenzoni, após decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

Com o afastamento dos chefes do Executivo, a então presidente da Câmara, vereadora Sindimara Ribeiro, assumiu interinamente a Prefeitura de Palmeira das Missões. Em razão da vacância temporária na presidência do Legislativo, Renato Lunkes passou a exercer o comando da Câmara Municipal.

Exercício da presidência será temporário

Durante o período em que Sindimara Ribeiro permanecer à frente do Poder Executivo, ou até eventual nova deliberação judicial, Renato Lunkes exercerá todas as atribuições inerentes ao cargo de presidente da Câmara de Vereadores.

A alteração mantém a continuidade dos trabalhos do Legislativo municipal enquanto o cenário político segue condicionado aos desdobramentos do processo eleitoral em tramitação na Justiça.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.





