Cooperativa pretende instalar fábrica de queijos em Derrubadas

O diretor administrativo da Cooperativa Yucumã de Derrubadas, Almir Bagega, foi entrevista no programa Tribuna Popular do último sábado, onde relatou que a intenção da cooperativa é construir no município uma fabrica de queijo.

A ideia é desenvolver um queijo com a marca Yucumã, para ser vendido a partir do município para outros lugares do Brasil, fato que segundo Bagega, além de contemplar ajudar o município na geração de renda e empregos, também ajudará a divulgar ainda mais a marca do Yucumã que beneficia o município.

A cooperativa esteve na semana passada em uma reunião com a administração municipal onde foram debatidos os assuntos relacionados ao projeto.

