Oitavas de final começam hoje com Canadá e Marrocos, Paraguai e França

Começam neste sábado (4) os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo 2026.
A primeira partida será entre Canadá e Marrocos. As equipes se enfrentam em Houston (EUA), às 14h (horário de Brasília).
Mais tarde, às 18h, é a vez do confronto entre Paraguai e França, na Filadélfia.
Os vencedores avançam para as quartas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.
No domingo (5) acontecem as disputas entre Brasil e Noruega, às 17h, em Nova York. Também jogam México e Inglaterra, na Cidade do México, às 21h.
Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final.
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Jogos deste sábado, 4 de julho