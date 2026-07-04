Oitavas da Copa das Regiões 2026 tem datas remarcadas

Equipe do Jaguaras, de Tenente Portela, disputa a competição e enfrenta o CMD de Esperança do Sul nesta fase (Foto: Divulgação)

Devido às chuvas intensas do fim de semana passado, a Primeira Liga cancelou os jogos que abririam a fase de oitavas da Copa das Regiões 2026. Na quarta-feira (1/7), a entidade divulgou a nova tabela, com datas, locais e horários.

A equipe do Jaguaras, de Tenente Portela, disputa a competição e enfrenta o CMD de Esperança do Sul. O duelo acontecerá no distrito de São Pedro, neste domingo, a partir das 10 horas. A programação ainda inclui amistoso de veteranos, com início às 8 horas, almoço e o confronto entre Gurias do Yucumã e Grêmio pelo Gauchão Feminino Sub-20.

O torneio começou em maio deste ano e reuniu 23 times, representando 23 municípios das regiões Celeiro, Zona da Produção, Fronteira Noroeste e Planalto Médio. O campeonato encerra o calendário da Primeira Liga na temporada 2025/2026.

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