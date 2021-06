Mais de 7% da população de Crissiumal já teve covid-19

Segundo o boletim covid da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde de Ijuí publicado ontem, terça-feira (07) Crissiumal chegou aos 995 casos de confirmados de coronavírus. Ou seja, mais de 7% da população crissiumalense já foi infectada pela doença. Vale lembrar que existem casos de reinfecção.

Os 200 casos ativos, representam que 1,5% da população está com a doença ativa no momento, o que gera grande preocupação, sendo o pior número de ativos desde o início da pandemia.

Os 18 óbitos representam 0,13% da população e 1,81% do total de infectados.

